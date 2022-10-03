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İzmir'de rakı masasında Kur’an-ı Kerim’i yakanlar yakalandı

İzmir'de çekilen görüntüler büyük tepki çekti. İçki masasında alem yapan iki kişiden biri Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yaktı, o anları kaydeden kişi de İslam'a hakaret etti.

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İzmir’in Çiğli ilçesinde 26 Eylül günü sosyal medyaya düşen görüntülerde, rakı masasında alem yapan iki saygısız, kimsenin beklemediği bir provakasyona imza attı.

Kur’an-ı Kerim’i yırtıp yaktılar

İnsanların inançlarıyla dalga geçen 2 şahıs, yanlarında bulunan Kur’an-ı Kerim’i yırtarak ateşe verdi. Söz konusu şahıslar, o anlara ilişkin çektikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaştı.

İslam’a ve Müslümanlara küfür ve hakaret yağdıran şahısların, daha sonra videoyu hesaptan sildikleri tespit edildi.

Olay sonrası emniyet ekipleri, şahısların yakalanması için harekete geçti.

Kimlikleri tespit edilen 2 kişi gözaltında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yapılan çalışmalar sonucu iki şahsın gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Soylu, açıklamasında "İzmir’de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki edepsizin kimlikleri Emniyet Teşkilatımızca tespit edildi ve savcılık talimatı ile gözaltına alındılar." ifadelerini kullandı.

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