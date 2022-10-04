Karınca yuvasının içi görüntülendi otoban bile var! Ağzınız açık kalacak sanki mimar yapmış

Brezilya'da dev bir karınca yuvasını görüntülemek isteyen bilim insanları müthiş bir operasyon yaptı. Terk edilmiş olan yuvayı ortaya çıkarmak için beton döküldü. Bu beton sayesinde karınca yuvasının daha doğrusu karınca şehrinin görüntüleri ortaya çıktı. Betonun ardından toprak kısımlar kazılınca karınca yuvasının 67 metre karelik bir alanı kapsadığı belirlendi. Karınca yuvasının içi ise bilim insanlarını hayran bıraktı. Yuvanın içinde havalandırma vardı, otoyollar vardı, odalar hatta bahçeler vardı... İşte herkesi hayran bırakan karınca yuvasının içi...