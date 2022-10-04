KYK kız öğrenci yurdunda şok eden görüntüler! Korkunç iddia: Böcekler, yılanlar...

EDİRNE'de bulunan Selimiye Kız Öğrenci Yurdu'nda çekildiği öne sürülen görüntüler ve şikayetler gündeme oturdu. Bahçeli bir alanda bulunan yurtta, odalarda çeşitli boyutlarda böcekler olduğu ifade edildi. Böceklerin yanı sıra yılan dahi gördüklerini ifade eden öğrencilerin şikayetleri şok etti. Yurt odalarının yanı sıra yemekhane ve yemeklerin de gerekli koşullarda olmadığı belirtilirken bir öğrenciyi yılan ısırdığı iddia edildi.

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Üniversitelerin başlamasıyla öğrenciler yurtlara yerleşirken Edirne'den gelen bazı iddialar şoke etti. Selimiye Kız Öğrenci Yurdu'nda çekildiği belirtilen görüntülerde, öğrencilerin uyuduğu odalarda çeşitli boyutlarda böcekler görüldü. Bahçeli bir alanda yer aldığı belirtilen yurtta, sadece odalarda değil yemekhanede de böcekler olduğu aktarıldı. Hatta bazı öğrenciler, yılanların olduğunu dahi söyledi...

Böcek şikayetleri arttı

Yeni akademik yılının başlamasıyla, üniversite öğrencilerinin özellikle yurtlarda büyük sorunlar yaşadığı aktarıldı. KYK’ya bağlı Edirne Selimiye Kız Öğrenci Yurdu’nda olan öğrenciler de hijyen ve böcek sorunuyla karşı karşıya kaldı. Bahçeli bir alanda bulunan bu yurtta öğrenciler, odalarına sürekli çeşitli büyüklükte böceklerin girdiğini dile getirdi. Yurtta kalan öğrencilerin iddiasına göre yurdun binasının çevresinde de sık sık yılanlar da görülüyor.

"Yatağımın üzerinde dev bir böcekle karşılaştık"

Öğrenciler yurt yönetimine, ilaçlama yapılması için talepte bulunduğunu ancak bir işlem yapılmadığını kaydetti. Cumhuriyet’te yer alan habere göre bir öğrenci, “Odalarda önceden dört kişiydik artık beş kişiyiz. Yurttaki kişi sayısı arttığı için tuvalet, banyo ve ortak alanlar çok pis. Geçen gün yatağımızın üzerinde dev bir böcekle karşılaştık. Arkadaşlarımız güvenliği çağırmış. Güvenlik de faraş süpürge yardımıyla çıkarmış” diye konuştu.

"Yemekten böcek çıkıyor"

Diğer bir öğrenci ise yurt yönetiminin iddiaları yalanladığını ancak gerçeğin böyle olmadığını belirtti. Öğrenci, "Yemekhanede kullandığımız tepsiler çok kirli oluyor. Bazen yemekten böcek dahi çıkıyor. Yurtta herhangi bir ilaçlama yapılmıyor. Geçen yıl da binanın önünde iki tane yılan görmüştüm. Keza bir arkadaşımızı da geçen günlerde yılan soktu. Böcek korkusundan kalabalık odalarımızda camı açamıyoruz. Yurtta ilaçlama yapılmasını ve hijyene dikkat edilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

"Sağlıklı yaşam koşullarından uzak"

Öğrencilerin gönderdiği görüntüleri inceleyen Eğitim Sen Merkez Kadın Sekreteri Simge Yardım, bu gibi sorunlarla öğrencilerin pek çok yurtta karşılaştığını söyledi. Yardım, “Pek çok öğrenci yurt bulamadığı için eğitimine ara vermek zorunda kalıyor. Yurt bulabilen öğrenciler için ise bambaşka sorunlar yaşanıyor. Yurtların fiziki koşulları sağlıklı yaşam koşullarından çok uzak. Siyasal iktidarın ise bu sorunları çözmeye dair bir politikası yok. Yurt ihtiyacında olduğu gibi yurtların temizlik konusunun çözülmesi için de bütçe ayrılması gerekiyor. Ancak uzunca bir süredir iktidarın eğitimin ihtiyaçlarına dair yeterli bütçe ayırmadığını da çok iyi biliyoruz. Yurtlarda yeterli temizlik personeli yok çünkü bir personel istihdamı söz konusu değil. Yurtlar konusunda iktidar ölümü gösterip sıtmaya razı etme politikası yürütüyor” diye konuştu.

"Yatağında yılan ısırdı"

Sosyal medyadan tepki gösteren başka bir öğrenci şu ifadelere yer verdi:

“Edirne Selimiye KYK Kız Yurdu’nda bu sorunlar yıllardır devam ediyor. Ne bir düzenleme ne de bir tadilat yapılıyor. Geceleri böceklerden uyuyamıyoruz. Bir arkadaşımızı yatağında yılan ısırdı. Yemeklerden sürekli bir şey çıkıyor. Her şeyin en kötüsüne şükretmemiz bekleniyor.”