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Milyonların gözü yeni zamda! 2023 asgari ücret tahmini olay olacak

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Milyonların gözü yeni zamda! 2023 asgari ücret tahmini olay olacak

2023 yılı asgari ücreti için milyonlarca çalışan büyük bir beklenti içinde... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıklıkla dile getirdiği, "Çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz" sözleri sonrası herkes "2023 asgari ücret ne kadar olacak?" sorunun yanıtını merak ediyor. Son tahmin bomba...

Milyonların gözü yeni zamda! 2023 asgari ücret tahmini olay olacak

Milyonlarca vatandaş heyecanla 2023 yeni asgari ücret zammını bekliyor. Asgari ücrete dair ilk tahminler gelmeye başladı.  Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah önümüzdeki yılbaşında, tüm ücretlilerin durumlarını, kayıplarını telafi edecek şekilde tekrar gözden geçireceğiz. Hep söylediğimiz gibi, hiçbir vatandaşımızın enflasyonun altında ezilmesine izin vermeyeceğiz." mesajını verdi. vermeyeceğiz." mesajını verdi.

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Milyonların gözü yeni zamda! 2023 asgari ücret tahmini olay olacak

Ahaber'de yer alan habere göre daha önceki yıllarda yapılan artışlarda bakıldığında genelde enflasyonun 5 ila 7 puan üzerinde artışlar yapıldığı görülüyor.

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Milyonların gözü yeni zamda! 2023 asgari ücret tahmini olay olacak

Ancak geçtiğimiz yıl ara zamla birlikte toplamda yüzde 80'in üzerinde bir artış yapılmıştı.

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Milyonların gözü yeni zamda! 2023 asgari ücret tahmini olay olacak

Bu yılsonunda da enflasyonun yüzde 65- 70 civarında olması tahmin ediliyor.

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