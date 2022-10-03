Milyonların gözü yeni zamda! 2023 asgari ücret tahmini olay olacak

Milyonlarca vatandaş heyecanla 2023 yeni asgari ücret zammını bekliyor. Asgari ücrete dair ilk tahminler gelmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah önümüzdeki yılbaşında, tüm ücretlilerin durumlarını, kayıplarını telafi edecek şekilde tekrar gözden geçireceğiz. Hep söylediğimiz gibi, hiçbir vatandaşımızın enflasyonun altında ezilmesine izin vermeyeceğiz." mesajını verdi. vermeyeceğiz." mesajını verdi.

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