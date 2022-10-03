Milyonların gözü yeni zamda! 2023 asgari ücret tahmini olay olacak
2023 yılı asgari ücreti için milyonlarca çalışan büyük bir beklenti içinde... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıklıkla dile getirdiği, "Çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz" sözleri sonrası herkes "2023 asgari ücret ne kadar olacak?" sorunun yanıtını merak ediyor. Son tahmin bomba...
Milyonlarca vatandaş heyecanla 2023 yeni asgari ücret zammını bekliyor. Asgari ücrete dair ilk tahminler gelmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah önümüzdeki yılbaşında, tüm ücretlilerin durumlarını, kayıplarını telafi edecek şekilde tekrar gözden geçireceğiz. Hep söylediğimiz gibi, hiçbir vatandaşımızın enflasyonun altında ezilmesine izin vermeyeceğiz." mesajını verdi. vermeyeceğiz." mesajını verdi.
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Ahaber'de yer alan habere göre daha önceki yıllarda yapılan artışlarda bakıldığında genelde enflasyonun 5 ila 7 puan üzerinde artışlar yapıldığı görülüyor.
Ancak geçtiğimiz yıl ara zamla birlikte toplamda yüzde 80'in üzerinde bir artış yapılmıştı.
Bu yılsonunda da enflasyonun yüzde 65- 70 civarında olması tahmin ediliyor.