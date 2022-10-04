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Marmara Denizi'nde deprem oldu! Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul için ürperten uyarı geldi

Marmara Denizi'nde deprem oldu! Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul için ürperten uyarı geldi

MARMARA Denizi'nde gece 01.57 sıralarında 3.1 şiddetinde deprem oldu. Deprem uzmanı Prof. Naci Görür, gece yaşanan depremle ilgili sabah saatlerinde 7.2'lik deprem uyarısıyla tüyleri diken diken etti.

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Kandilli Rasathanesi Marmara Denizi'nde gece 01.57 sıralarında 3.1 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Kandilli Rasathanesi 3,1 büyüklüğündeki depremin derinliğini 19.2 km olarak duyurdu.

Deprem uzmanı Prof. Görür, söz konusu depremin Kumburgaz fay kolu üzerinde gerçekleştiğini açıkladı. Depremin küçük ancak yer bakımından çok önemli olduğunu ifade eden Prof. Görür şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar, dün gece Marmara Denizinde min. 7,2 deprem beklediğimiz Kumburgaz fay kolu üzerinde 3,1 deprem oldu. Küçük ama yeri bakımından önemli. Sevgiyle."

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