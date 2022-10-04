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Nuredin Nebati'den 'epistemolojik kopuş' eleştirilerine böyle yanıt verdi

Nuredin Nebati'den 'epistemolojik kopuş' eleştirilerine böyle yanıt verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, 'epistemolojik kopuş' açıklamasına gelen eleştirilere ''Biz iş adamıyla iş adamı gibi, çiftçiyle çiftçinin dilinden konuşuruz. Hangi dili konuşacağımızı çok iyi biliriz'' diye yanıt verdi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, Yalova'da bir lojistik merkezinin açılış töreninde konuştu.

Bakan Nebati geçtiğimiz günlerde, ''Neo klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heteredoks yaklaşım günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro-ekonomi ile daha fazla önem kazanmaktadır" şeklinde bir açıklama yapmıştı. 

Bu açıklamasına gelen eleştirilere yanıt veren Nebati, "Biz iş adamıyla iş adamı gibi, çiftçiyle çiftçinin dilinden konuşuruz. Hem alaylı hem de mektepli olarak konuşurken hangi dili nasıl ifade edeceğimizi çok iyi biliriz" dedi. 

Türkiye tedarik merkezi olacak

Gelişmiş ülkelerdeki faiz artırımlarının küresel resesyon riskini artırdığını da dile getiren Nebati, Türkiye'nin selektif kredi politikası uyguladığını vurgulayarak kredilerin üretken alanda kullanılmasını teşvik ettiklerini ifade etti.

Nebati, ekonomi modelinin Türkiye'nin bölgesel bir tedarik merkezi haline gelmesini destekleyeceğini söyledi.

Ekonomik Dönüşüm Zirvesi'nde dünyanın dört bir yanından akademisyenlerle bir araya geldiklerini hatırlatan Nebati, "Elde ettiğimiz tüm kazanımların üzerini örtmek için, sürekli gündemi çarpıtacak yeni bir malzeme arayışında olmaya devam ediyorlar" dedi.

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