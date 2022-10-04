Şerbetli tatlıların vazgeçilmezi tulumba tatlısının bu tarifi parmaklarınızı yedirtecek!

Tercihini hep şerbetli tatlılardan yana kullananların asla vazgeçemediği lezzetlerden tulumba tatlısı. Genelde dışarda tüketilen tulumba tatlısının evde yapılan tarifleri merak ediliyor. Zor gibi görünse de tulumba tatlısının yapılışı aslında çok kolay. Peki tulumba tatlısı nasıl yapılır? Gerekli malzemeler neler? Gelin birlikte göz atalım...

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Kızgın yağda kızartılarak hazırlanıp şerbette bekletilen tulumba tatlısının tarihi Osmanlı'ya dayanıyor. Osmanlı saray mutfağının bir parçası olan tulumba tatlısı şölen sofralarının olmazsa olmazıydı. Türk mutfağının bu değerli lezzeti, basit tarifi ve çıtır çıtır yapısıyla seyyar arabalarda sokakları dolaşarak günümüze kadar ulaştı. Peki tulumba tatlısı evde nasıl yapılır? Püf noktası var mı? İşte malzemeleri ve yapılışı...

Tulumba tatlısı malzemeleri:

Hamuru için:

2 su bardağı su

2,5 su bardağı un

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı toz şeker

Yarım çay kaşığı tuz

3 adet yumurta

3 yemek kaşığı irmik

1 yemek kaşığı limon suyu

Şerbeti için:

3 su bardağı şeker

3 su bardağı su

2 yemek kaşığı limon suyu

İsteyen değişiklik yapıp, şerbete ek olarak 2 paket vanilya da ekleyebilir veya 1 çay kaşığı tarçın ile tatlandırır.

Kızartmak için:

Ayçiçek yağı

Tulumba tatlısı nasıl yapılır?

İlk önce şerbetini hazırlamamız gerekiyor. Şerbeti için şekeri ve suyu uygun bir tencereye alın, kaynamaya başladığında kısık ateşte 30-35 dakika koyu kıvam alana kadar kaynatın, limon suyunu ekleyin ve ılınmaya bırakın.

Şerbetin tamamen soğumasını bekleyin veya buzdolabına kaldırın. Şerbet çok soğuk olması gerekiyor, şerbet tamamen soğuduktan sonra hamuru hazırlayabilirsiniz.

Hamuru için; tencereye suyu, tereyağını, şekeri, tuzu ekleyin ve kaynatın.

Unu eleyin ve kaynamış olan su karışımına birden ekleyin, tahta kaşıkla hemen ve bütün gücünüzle karıştırın ve ocağın ayarını kısın. 4-5 dakika hiç durmadan karıştırın ve hamuru bu şekilde pişirin.

Hamurun soğuması için kenara alın. Hamur biraz dinlendikten sonra, yumurtaları teker teker hamura kırın ve mikser ile iyice karıştırın, ben her yumurtayı 2 dakika kadar hamura yedirdim.

Yumurtaları yedirdikten sonra, limon suyunu ve irmiği ekliyoruz, mikserle tekrar 5 dakika yüksek ayarda karıştırıyoruz. Parlak ve yapışkan bir hamur oluyor.

Yağı geniş bir tencereye alın ve yüksek ayarda ısıtın. İsterseniz tulumbaları soğuk yağa sıktıktan sonra, yağın altını açın, ben yağı önceden ısıtıyorum tekrar yağı soğutmaya gerek kalmıyor o zaman.

Büyük bir bez sıkma torbasına yıldız uç takın ve torbanın yarısına kadar hamuru ekleyin.

Hamurdan istediğiniz boyutta yağa sıkın ve makas ile kesin.

Yüksek derecede olan yağın altını kısalım, ağır, çıtır ve içi pişmesi için.

Kevgir yardımı ile ara sıra karıştırarak karamel renk alana kadar pişirelim.

Pişen tulumbaları yağdan alıp hemen soğuk şerbete alın ve 2-3 dakika bekletin. Hamurunuz bitene kadar bu işlemi yapın.