Evdeki böceklerin kökünü kazıtacak formül! En etkili ve pratik yöntemler

Özellikle evlerin sıcak bölgelerinde; buzdolabının arkasında, fırının üstünde ve bulaşık makinesinin altında üreyen ve yaşayan böceklerden kurtulmak çok zor. Sadece bir gecede onlarca üreyebilen böceklerden kurtulmak için evinizde alacağınız birkaç önlem var. Evdeki hamam böceklerinden nasıl etkisiz hale getirilir? İşte böceklerden kurtulma yöntemleri haberimizde

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Okurken bile tüyleriniz değil mi? Birçoğumuzu evimizde gece aniden ışığı açınca oradan orayta koşturan böcekleri görmüşüzdür. Evimizin en sevilmeyen misafirleri olan bu küçük canlılardan kurtulmak öyle sandığı kadar kolay değil. Hızlı üreme ve zor ölme yetenekleri ile tam bir 'canavar' olan bu böcekleri evinizden uzaklaştırmanın yollarını sizler için hazırladık.

Özellikle evlerde rastlanan böcekler insanları korkuturken hamam böceklerinden kurtulmak için çeşitli çözümler araştırılmaktadır. Evdeki hamam böceklerinden nasıl etkisiz hale getirilir? İşte bilmeniz gerekenler...

Beyaz sirkeyi su ile karıştırın

Hamam böceklerinin evde olmasını istemeyenler ve bunun yanı sıra farklı örümceklerinde evden uzak durulması için tercih edilen yöntem sirkedir. Beyaz sirenin su ile karıştırılmasıyla beraber böceklerin girebileceği bölümlere sıkmak yeteri olacaktır.

Tarçını daha önce duydunuz mu?

Özellikle evin mut bölümüne yer an böceklerle karşılaşmak en koruyucu durumlardandır. Susan Patterson, Natural Living Ideas’ta “Evin etrafına tarçın serpiştirmek hamam böcekleri uzak tutmanın harika bir yoludur” ifadesine bulunu.

Bir de çamaşır yumuşatıcısı deneyin

Hamam böceklerine karşı koruyuculuğu olan çamaşır yumuşatıcının su ile karıştırılmasında durumunda sprey şişesine karışımın konulması üzerine tehlikeli bölgelere sıkılması etkili olacaktır.

Soğanın üzerine bunları sürün

Ucuz yöntemlerde on soğanın doğranmasıyla beraber tehlikeli bölgelere konulması gerekir. Yarım kap beyaz un ve biraz su veya bira ile, bir tutam şeker, 3 ila 4 yemek kaşığı borik asit tozunu karıştırın ve emin olduğunu bölgelere sürün.

Böcekler bu kokudan nefret eder

Hamam böceklerinin en sevmediği kokular arasında limon kabuğu da bulunmaktadır. Evinize belirli bölgelere limon buğu koyduğunuza böceklerin gelmediğini gözlemeyebilirsiniz.

Karbonat ve şeker ikilisi

Bir kabın içerisine karbonat ve şeker konulup karıştırılmasıyla berber eve serpiştirilmesi önerilmektedir. Hamam böceklerinin evlere gelmediği gerçeği vardır.