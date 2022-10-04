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Hakim önce karısını sonra kendini öldürdü! 'Babam, annemin ağzına silahı soktu, annem de...'

Hakim önce karısını sonra kendini öldürdü! 'Babam, annemin ağzına silahı soktu, annem de...'

Alperen Ocakları eski Genel Başkanı ve Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda Daire Başkanı olarak görev yapan hakim Serkan Tüzün, önceki gece önce karısını öldürdü sonra da aynı silahla intihar etti. Yaşanan olay sonrası çiftin 9 yaşındaki çocuklarının komşularını arayıp "Tuğba teyze koş annemi kurtar, kanlar içinde" dediği ortaya çıktı.

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Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda Daire Başkanı olarak görev yapan Hakim Serkan Tüzün, Turkuaz Konutları Hakim Lojmanlarında bulunan evinde geçtiğimiz gece 23.30 sıralarında önce karısını başından vurmuş sonra da aynı tabancayla intihar etmişti. Yaşanan olayda Serkan Tüzün ve İlksen Tüzün olay yerinde hayatını kaybetmişti. Çiftin, 9, 7 ve 5 yaşlarında 3 çocuğunun olduğu, hayatını kaybeden İlksen Tüzün'ün ise hakemlik sınavına hazırlandığı öğrenilmişti.

Çocukları 'Teyze koş annemi kurtar' dedi

Sabah gazetesinden İlker Turak'ın haberine göre, silah seslerinin ardından çiftin 9 yaşındaki çocukları, babasının telefonundan komşuları Tuğba K.yı arayarak, "Tuğba teyze koş annemi kurtar, kanlar içinde" dedi Konuşmadan kısa bir süre sonra Tuğba K. dehşetin yaşadığı eve geldi. Eve gelen Tuğba K., mutfakta Serkan Tüzün ve İlksen Tüzün'ün cansız bedeniyle karşılaştı. Çocukları odalarına götüren Tuğba K., hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

'Çocuklar anne babasız da büyüyebilir'

Yaşanan olayın ardından ifadesi alınan Tuğba K., eve girdiğinde çocukların panik halde olduğunu ve titrediklerini belirterek, yatmadan önce anne ve babasının "çocuklar annesiz ve babasız da büyüyebilir" dediğini çocukların kendisine söylediğini ifade etti.

Karısının ağzına silah dayadı o da ellerini açıp 'vuracaksan vur' dedi

Çocukların evdeki bağrışma seslerine uyandıklarını söylediklerini ve 9 yaşındaki çocuklarının olayı gördüğünü kaydeden Tuğba K., "Tabancayı babası annesinin üzerine tutunca annesi ellerini yana açıp 'vuracaksan vur' demiş, babası da ateş etmiş. Babasının kendisine ateş ettiğini ise görmemiş, o sırada diğer kız kardeşini uyandırmaya gitmiş" dedi.

Serkan Tüzün'ün kayınvalidesi olayın ardından böyle konuştu.

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