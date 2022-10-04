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UEFA'dan Halil Umut Meler'e Avrupa Ligi'nde görev

UEFA'dan Halil Umut Meler'e Avrupa Ligi'nde görev

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda oynanacak Malmö - Union Berlin maçında FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

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FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, İsveç'in Malmö ile Almanya'nın Union Berlin takımları arasında 6 Ekim Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi D Grubu müsabakasını yönetecek.

İsveç'in Malmö şehrinde saat 19.45'te başlayacak mücadelede Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Erkan Özdamar olacak. İtalya Futbol Federasyonu'ndan Massimiliano Irrati VAR, Marco Di Bello da AVAR olarak görev yapacak.

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