Gülsim Ali beyaz tulumuyla takipçilerini mest etti! 'Senin için kurşun atar kurşun yerim'

Gönül Dağı dizisiyle üne kavuşan 30 yaşındaki oyuncu Gülsim Ali, son paylaşımıyla sosyal medyada ses getirdi. Gülsim Ali'nin beyaz tulum kombiniyle boy gösterdiği fotoğrafa beğeni ve yorum yağdı. Gülsim Ali'nin zarif ve şık görünümüne oyuncu arkadaşları da sessiz kalmadı. Ünlü isimlerden övgü dolu yorumlar geldi.

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TRT1'in sevilen dizilerinden Gönül Dağı'nda Dilek karakteriyle izlediğimiz güzel oyuncu Gülsim Ali, geçtiğimiz sezon diziye veda etmişti. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan genç oyuncu, dün katıldığı Best of Rumeli ödül töreninden kareleri paylaştı. Geceye beyaz bir tulumla katılan Ali'ye takipçilerinin ilgisi büyük oldu.

''Beni bayıltıyorsun çiçeğim''

Gülsim Ali'nin paylaşımının altına şimdilerde Duy Beni dizisinde rol alan Helin Kandemir kalp emojisi bırakırken, ünlü oyuncu Aslıhan Güner ise ''Bu ara beni sürekli bayıltıyorsun çiçeğim'' sözleriyle arkadaşına iltifatta bulundu.

"Senin için kurşun yerim"

Sosyal medya kullanıcıları, Ali'nin beyazlar içindeki pozlarına övgüler yağdırdı. Güzel oyuncunun takipçileri, ''Senin için kurşun yerim'' ve ''Maşallah diyelim, göz değmesin'' gibi yorumlarda bulundu.

Kadrosunda Berk Atan, Hazal Çağlar, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu ve Nazlı Pınar Kaya gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisi, 3 sezon boyunca TRT 1'in en çok izlenen yapımları arasında başı çekiyor.

Dilek karakteriyle sevildi

Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı 'Dilek' karakteriyle büyük bir üne kavuşan Gülsim Ali, geçtiğimiz sezon diziden ayrılarak, sevenlerini hüsrana uğratmıştı.

Fileli gömleğiyle hem beğenildi hem eleştirildi

Gönül Dağı dizisindeki giyim tarzından çok farklı bir stili olan Gülsim Ali İlhan, yaptığı paylaşımlarla gündem olmayı başarıyor. Son olarak fileli iç gösteren gömlek ile poz veren Gülsim Ali İlhan, sosyal medyada takipçilerini ikiye böldü. Bir kısım ünlü ismin pozlarını beğenirken, bir kesim ise eleştiri oklarını yöneltti.

Gülsim Ali kimdir?

18 Şubat 1992 yılında dünyaya gelen Gülsim Ali İlhan, Bulgaristan doğumludur. Türkçe bilgisi yanı sıra iyi derecede Bulgarca, Türkçe, İngilizce ve Japonca dillerini bilmektedir.

İlk olarak 2012 yılında ekran karşısına çıkan Gülsim Ali'nin projesi, Son Yaz Balkanlar olmuştur.

Hazal Kaya ile birlikte rol aldığı Son Yaz Balkanlar dizisinden sonra, Gülsim Ali İlhan, 4 bölümlük Seddülbahir 32 Saat dizisinde hemşire rolünü oynamıştır.

Dizileri;

Son Yaz - Balkanlar 1912

Son Çıkış

Seddülbahir 32 Saat

Hanım Köylü

Diriliş Ertuğrul

Yüzleşme

Payitaht Abdülhamid

Gönül Dağı