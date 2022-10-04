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Andriy Yermak: Hakan Fidan'la görüştüm ve bizzat teşekkür ettim

Andriy Yermak: Hakan Fidan'la görüştüm ve bizzat teşekkür ettim

UKRAYNALI yetkili Andriy Yermak, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la görüştüğünü ve esir takasında oynadığı rol dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür ettiğini belirtti.

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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile görüştüğünü söyledi.

Twitter hesabından açıklama yapan Yermak, "MİT Başkanı Hakan Fidan ile yaptığım görüşmede, 215 askerin serbest bırakılmasını kolaylaştırdığı ve Azovstal savunucularına Türkiye'de sağladığı şartlar sebebiyle bizzat teşekkürlerimi ilettim. Ukrayna, Türkiye ile güvenilir ortaklığı takdir ediyor ve gelecekte yakın işbirliğini dört gözle bekliyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yürüttüğü diplomasi trafiği sonucunda; Rusya ve Ukrayna arasında 300'e yakın savaş esirinin takası yapılmıştı.

Anlaşma kapsamında çoğu Mariupol'ün düşmesiyle esir düşen 215 Ukraynalının serbest kalacağı da açıklanmıştı. Bunun karşılığında ise Ukrayna, 55 Rus vatandaşını ve Moskova yanlısı Ukraynalılarla birlikte Viktor Medvedçuk'u iade etme kararı almıştı. Azov Taburu'ndan 5 kıdemli komutan ise, anlaşma kapsamında savaş bitene kadar Türkiye'de kalacak.

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