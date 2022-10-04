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CHP başörtü teklifini Meclis'e sundu! Dün Kemal Kılıçdaroğlu duyurmuştu

CHP başörtü teklifini Meclis'e sundu! Dün Kemal Kılıçdaroğlu duyurmuştu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün akşam duyurduğu başörtü yasası önerisi Meclis'te. CHP'nin başörtüsü ile ilgili 3 maddelik kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun duyurduğu kıyafetle ilgili kanun teklifinin ayrıntıları belli oldu. Kadınların Yürüttükleri Mesleğin İcrası Kapsamındaki Kılık ve Kıyafeti Giymek Dışında Herhangi Bir Zorlamaya Tabi Tutulamaması Hakkında Kanun Teklifi milletvekilleri Engin Özkoç ve Özgür Özel imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Söz konusu teklif 3 maddeden oluşuyor.

- Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile üst kuruluşlarına bağlı olarak bir mesleği icra eden kadınlar, yürüttükleri mesleğin icrası kapsamında giyilmesi gerekli cübbe, önlük, üniforma vb. dışında kıyafet giymek ya da giymemek gibi temel hak ve özgürlükleri ihlal edecek biçimde herhangi bir zorlamaya tabi tutulamaz.

- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

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