Merve Boluğur'un düğününe damga vuran anlar: TikTok fenomeni Cellat neye uğradığını şaşırdı!

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, pazar akşamı Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleştirilen tören ile DJ sevgilisi Mert Aydın ile dünyaevine girdi. Merve Boluğur'un düğünde tercih ettiği gelinliği sosyal medyayı sallarken, görkemli düğünün yankıları ise devam ediyor. Mutlu çifti yalnız bırakmayan TikTok fenomeni Cellat'ın törendeki zor anları sosyal medyaya damga vurdu.

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Oyunculuk kariyerine ara verip şarkıcılığa soyunan ve “Şışşt” adlı ilk parçasını yayınlayan Merve Boluğur, geçtiğimiz pazar günü sevgilisi Mert Aydın'la Fuat Paşa Yalısı'nda dünyaevine girdi. Sosyal medya hesabından yaptığı gelinlikli paylaşımları büyük beğeni toplayan Merve Boluğur ve eşi Mert Aydın'ın törene katılan TikTok fenomeni Cellat'ın boynundan altın zinciri zorla aldığı görüntüler sosyal medyaya damga vurdu.

TikTok fenomeni Cellat'ın zor anları

Ünlü oyuncu Merve Boluğur bir süredir birlikte olduğu müzisyen sevgilisi Mert Aydın'ın evlenme teklifini kabul etmiş ve çift geçtiğimiz pazar günü görkemli bir düğün töreni ile dünyaevine girdi. Gelinliği ile sosyal medyayı sallayan Merve Boluğur ve eşi Mert Aydın'ın düğün törenine katılan TikTok fenomeni Cellat'ın boynundan bulunan altın zinciri alınması adeta düğünün önüne geçti.

Tebrik etmek ve fotoğraf çekilmek için ünlü çiftin yanına giden fenomen hayatının şokunu yaşadı. Çiçeği burnunda çift Tiktok fenomeni'nin boynunda bulunan 'altın zinciri' beğenince çekip aldı ve altın kesesine attı. Yaşanan olay karşısında yüzündeki şaşkınlığını gizleyemeyen Cellat gülerek tepki verdi.

İşte Merve Boluğur ve eşi Mert Aydın'ın kolyeyi aldığı anlar;

"I said yes kocam"

Sosyal medya hesaplarını oldukça aktif bir şekilde kullanan oyuncu Merve Boluğur geçtiğimiz günlerde sevgilisi Mert Aydın'dan kameraların önünde evlilik teklifi almıştı. Boluğur, yaptığı paylaşımla hayranlarına müjdeyi vermişti. Güzel oyuncu "I said yes kocam" notunu eklediği paylaşımı ile evlilik teklifini duyurmuştu.

Merve Boluğur ikinci kez 'evet' dedi

2015 yılında evlendiği şarkıcı Murat Dalkılıç'tan iki yıl sonra 2017'de anlaşmalı olarak boşanan Merve Boluğur, yıllar sonra aradığı aşkı DJ Mert Aydın'da buldu. Geçtiğimiz haftalarda evlenme teklifine "I said yes kocam" diyen güzel oyuncu geçtiğimiz pazar akşamı Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleştirilen düğün töreniyle ikinci kez 'evet' dedi.

Gelinliği sosyal medyayı sallamıştı

Aradığı aşkı sevgilisi Mert Aydın'da bulan güzel oyuncu Merve Boluğur'un düğün töreninde tercih ettiği gelinliği sosyal medyayı salladı. Düğünde Tolga Çam imzalı gelinlik giyen 35 yaşındaki oyuncu güzelliği ile takipçilerini adeta büyüledi. Instagram hesabından gelinliği ile birden fazla paylaşım yapan ünlü ismin hayranları, "Kızlar gelinlik böyle olur", "Ünlülerde gördüğüm en güzel gelin ve gelinliği", "Abiiii bu güzellik şakamı gelinliğin çok güzel", "Bence bu yılın en gelinliği ve gelini", "İlk defa bir ünlünün gelinliğini çok beğendim" gibi yorumlarda bulunmuşlardı.

İşte o çok beğenilen ve sosyal medyayı sallayan gelinlik;