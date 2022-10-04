Patates kabuğundan yapacağınız bu cips ile çocuğunuz artık bakkaldan cips almayacak

Çocuklar başta olmak üzere gün içinde çok sık zararlı yiyecekler tüketiyoruz. Bu tarz atıştırmalıkların başında da cipsler geliyor. Siz de çocuğunuzun bu cipsler yerine evde daha sağlıklı atıştırmalıklar yemesini istiyorsanız bu tarif tam size göre: Fırında patates kabuğundan cips...

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Her ne kadar tükettiğimiz yiyecek ve içeceklere, sağlığımız için mümkün olduğunca fazla özen göstermeye çalışsak da, ya kendimiz ya da çocuklarımız sağlıksız besinleri bir şekilde tüketebiliyor. Bu zararlı gıdaların ilk sırasında genellikle cipsler bulunuyor.

İşte çoğunlukla çocukların tükettiği ve oldukça zararlı olan cipslere alternatif olarak evde yapabileceğiniz fırında patates kabuğundan cips tarifi ve malzemeleri...

Patates kabuğu cipsi tarifi için malzemeler: