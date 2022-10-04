Koltuk altı kararması kabusunuz olmasın anında geçiren doğal çözümler burada!

Özellikle kadınların adeta kabusu olan koltuk altı kararması yüzünden kimi zaman tişört giymekten bile çekinebiliyoruz. Koltuk altı kararmalarından şikayetçi olanlar bu sorunu ortadan kaldıracak doğal çözüm yollarını araştırıyor. Peki koltuk altı kararmasını doğal yöntemlerle nasıl yok edebiliriz? İşin sırrı haberimizde...

Abone ol

Koltuk altı kararması hem kadın hem de erkeklerde görülüyor. Hijyen ve temizlik için günlük hayatta kullandığımız ürünler koltuk altı kararmasına neden olabilirken genetik, cilt yapısı gibi faktörlerle de koltuk altında koyulaşma meydana geliyor. Koltuk altı kararmasının insan sağlığı için her ne kadar olumsuz bir etkisi olmasa da estetik açıdan bizi rahatsız eder.

Koltuk altı kararması neden olur?

Koltuk altı bölgesi vücudumuzun en hassas bölgelerinden biridir. Bu yüzden cilt hasarı daha kolay meydana gelir. Koltuk altı kararması da bu cilt hasarlarından biridir. Farklı nedenlerden dolayı ortaya çıkan koltuk kararmasının nedenlerinden biri temizlik için kullanılan ürünlerdir. Gün içinde temiz hissetmek için sıkça kullandığımız deodorantlar koltuk altı kararmasına neden olabilir. Bir diğer neden ise koltuk altının ağda ile alınması ya da tıraş edilme sürecidir. Ağda ve tıraş işlemleri koltuk altı derisinde tahriş ve hasara yol açabilir. Bu da kararmalara neden olabilir.

Koltuk altı kararması nasıl geçer?

Koltuk altı kararmasının nasıl geçeceği en çok merak edilen konular arasında yer almaktadır. Kadınlar ve erkekler koltuk altı kararması için kozmetik ürünleri tercih edebileceği gibi, bu bölgede meydana gelen kararmayı düzeltmek için estetik tedavi yöntemlerini de kullanabilir. Bunun yanı sıra evde uygulanabilecek doğal tedavi yöntemleri vardır. Bu doğal tedavi yöntemleri kolaylıkla uygulanabildiği için kişiler tarafından da sıklıkla tercih edilir.

Koltuk altı kararması için doğal çözümler

Patates: Koltuk altı kararmasına evde doğal yöntemlerle tedavi uygulamak isteyen kişiler için patates uygulaması en kolay yöntemlerde biridir. Bunun için çiğ patatesi ince bir şekilde dilimledikten sonra bu ince dilimlerden birini koltuk altına koyabilirsiniz. 10 dakika kadar beklettikten sonra koltuk altınızı durulayabilirsiniz. Bu işlemi haftada 3 ya da 4 kez uygulamanızda sakınca yoktur.

Limon: Koltuk altı kararmasına iyi gelecek doğal yöntemlerden biri de limondur. İnce dilimlenmiş limonu koltuk altı bölgenizde bekleterek kararmaların önüne geçebilirsiniz. Ancak burada hassas bir cilde sahipseniz limon kullanımından uzak durmalısınız. Aksi halde asidik yapısı ile ciltte tahrişe yol açabilir.

Salatalık: Doğal beyazlatıcılar arasında limon ve patatesle birlikte salatalık da yer alır. Salatalık maskesi uygulaması da diğerleri gibi yapılmalıdır. İnce dilimlerin koltuk altında bekletilmesi düzenli yapıldığı takdirde olumlu sonuç verir. Salatalık herhangi bir tahrişe neden olmayacağı için her gün uygulanmasında bir sakınca yoktur.