Rusya, TikTok'a LGBT propagandası yaptığı gerekçesiyle 51 bin dolar ceza verdi

RUSYA, TikTok'a LGBT propagandası yaptığı, Twitch'e ise Ukrayna ile ilgili bir içeriği barındırdığı gerekçesiyle para cezası verdi.

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Rusya, 'LGBT propagandası' yasalarını ihlal eden içeriği silmediğini gerekçe göstererek TikTok'a para cezası verdi.

Moskova'da bulunan Tagansky Bölge Mahkemesi'nde bugün görülen davada, Pekin merkezli teknoloji şirketi ByteDance'in sahibi olduğu TikTok'un 3 milyon ruble (51 bin dolar) para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

ByteDance, TikTok platformunda geleneksel olmayan değerleri, LGBT'yi ve feminizmi teşvik etmekle suçlanıyor.

Ayrıca aynı mahkeme, Amazon'un sahibi olduğu Twitch'e 4 milyon ruble (68 bin dolar) para cezası verildi. Cezanın, Twitch'in Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy'in danışmanı ve Oleksiy Arestovych ile bir röportaja ev sahipliği yapmasına yanıt olarak verildiği söylendi.

Twitch, bu yılın başlarında Arestovych ile başka bir röportajı barındırdığı için 3 milyon ruble para cezasına çarptırılmıştı.

Rusya LGBT propagandasına karşı yasayı genişletmeyi düşünüyor

Rusya, 2013 yılında kabul edilen ve herhangi bir kişi veya kuruluşun çocuklarla eşcinsel ilişkileri teşvik etmesini yasaklayan mevcut "eşcinsel propagandası" yasasını genişletmeyi düşünüyor.

Rus yetkililer bu yasayla Batı tarafından teşvik edilen ve Rus kültürüne uymayan liberal değerlere karşı ahlakı savunduklarını belirtiyor.

Milletvekilleri, yasanın yetişkinleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini ve küçükleri "LGBT propagandasına" maruz bırakmanın cezalarının artırılması gerektiğini savunuyor.