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Çocukların kavgasına aileler de karıştı! Sonu çok kötü oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Çocukların kavgasına aileler de karıştı! Sonu çok kötü oldu

 MERSİN'in Tarsus ilçesinde pompalı tüfekle vurulan kadın, tedavi gördüğü hastanede iki hafta sonra hayatını kaybetti.

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20 Eylül'de çocuklar arasında çıkan kavgaya aile bireyleri de dahil oldu. Kavgada pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu Kibet Erdoğan (68) yaralandı. Yaralı kadın, kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı.

Yaralı Erdoğan, iki haftalık yaşam mücadelesini hastanede kaybetti.

Polisin olaydan sonra gözaltına aldığı 6 kişiden C.Ç. (60) çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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