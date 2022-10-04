80 yaşındaki kadın şiddet uygulayan 85 yaşındaki kocasını öldürdü

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde 80 yaşındaki kadın, kendisine şiddet uygulayan 85 yaşındaki kocasını bastonla öldürdü. Adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı yaşlı kadın, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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Fahri Aykaç (85), eşi M.A.(80) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aykaç, elindeki baston ile karısı M.A.'yı darbetmeye başladı. Boğuşma esnasında da M.A., Fahri Aykaç'ın elindeki bastonu alarak kocasının kafasına vurdu. Yaşlı adam evin salonunda yere yığılırken durum jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Fahri Aykaç'ın hayatını kaybettiği belirlenirken cinayet şüphelisi kadın gözaltına alındı.

Olayla ilgili gözaltına alınan cinayet şüphelisi kadın, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.