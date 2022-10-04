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Şişli'de sır olay! Avukat babanın 14 yaşındaki kızı hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Şişli'de sır olay! Avukat babanın 14 yaşındaki kızı hayatını kaybetti

ŞİŞLİ'de, avukat bir babanın 14 yaşındaki kızı 11'inci kattaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Polis olayın kaza mı yoksa intihar mı olduğuna yanıt aramaya başladı. Ölen kızın dayısı 'Birden ablasının yüzüne bakmış ve aşağıya düşmüş' diye konuştu. Dayı, genç kızın düştüğü yerde hiçbir kan izi olmadığını söyledi.

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Olay, dün saat 19.30 sıralarında Şişli Halide Edip Adıvar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Avukat Kemal Bayrak ve Bahar Duman Bayram’ın 14 yaşındaki kızları Hayrunnisa Bayrak, akşam saatlerinde okuldan evine geldi.

11'inci kattan düşüp öldü

Genç kız 11. kattaki dairelerinde kardeşleriyle eğlendiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle aşağıya düştü. Metrelerce yükseklikten aşağıya düşen genç kız, ağır şekilde yaralandı. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı genç kıza ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalenin ardından yaralı genç kız ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza mı yoksa intihar mı araştırılıyor

Feci ölümün ardından çalışma başlatan polis ekipleri, hem dairede hem de genç kızın düştüğü noktada saatlerce çalışma yaptı. Toplanan deliller emniyete götürülürken, genç kızın kazayla mı yoksa intihar sonucu mu düştüğü araştırılıyor. Öte yandan genç kızın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı.

"Birden ablasının yüzüne bakmış ve aşağıya düşmüş"

Olayla ilgili konuşan genç kızın dayısı Hasan Bayrak, “Evde herhangi bir sıkıntı yoktu. Okuldan geliyor, üstünü çıkarıyor ve pijamalarını giyiyor. Evde banyo yapacağını söylemiş. Bakıyor ki banyoda arıza var o yüzden yapamıyor ve babamı arayayım demiş. Annesi de ‘baban adliyede arama’ diyor. O da ‘tamam akşamı bekleyeceğim babam gelince tamir etsin öyle girerim’ diyor. Ailesiyle, kız kardeşleriyle sohbet etmiş konuşmuşlar, şakalaşmışlar. Herhangi bir sıkıntı yokmuş. Çünkü kendisi neşe dolu bir kızdı. Sonradan ne okuduysa birden ablasının yüzüne bakmış ve aşağıya düşmüş. Sonra ambulans gelmiş hastaneye kaldırılmış. Daha sonrası olay yeri inceleme gelmiş” dedi.

"Sanki düşmemiş yerde yatıyor gibiymiş"

“Hastaneye gittiğinde nabzı çok düşüktü, daha ölmemişti” diyen dayı Hasan Bayrak, “Genç kızı yerde görenler ne bir kan ne de başka bir şey görmüş. Sanki düşmemiş yerde yatıyor gibiymiş. Hastanede vefat ediyor ve Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılıyor. Babasına sonradan bildirmişler, duyunca caminin oradan koşarak gelmiş. Babasının isteği üzerine Adli Tıp Kurumuna gönderildi” ifadelerini kullandı.

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