12 askere ait toplu mezar Azerbaycan'ı kahretti! Vahşetin izi kafataslarında duruyor
AZERBAYCAN'da araştırmacılar 1. Karabağ savaşından kalma toplu mezarı ortaya çıkardı. İncelemeler sonucu kalıntıların 25 insana ait olduğu öğrenilirken 12'sinin askeri kıyafetli olduğu görüldü. Askerlere ait olduğu düşünülen 12 kafatası kalıntısında delik olması Ermenistan'ın vahşetini gözler önüne serdi. Askerlerin, kurşuna dizilerek infaz edildikleri düşünülüyor. Toplu mezar görüntülerine bakın...
Edilli köyünde 12 Azerbaycanlı askerin toplu şekilde gömüldüğü tespit edildi. Üzerlerindeki kıyafet ve eşyalardan cesetlerin Azerbaycanlı askerlere ait olduğu anlaşılıyor. Bazı kafataslarında olan delikler askerlerin kurşuna dizilerek infaz edilmiş olabileceklerini gösteriyor.
Azerbaycan Esir, Kayıp ve Rehine Vatandaşlar Devlet Komisyonu yetkilisi Namig Efendiyev muhabirine yaptığı açıklamada 1. Karabağ Savaşı’nda kaybolan Azerbaycanlıların bulunması için Şubat 2022’den itibaren bölgede kazılar yaptıklarını bildirdi.
12'si askeri kıyafetli
Edilli köyünde bugüne kadar 25 kişinin kalıntılarının bulunduğunu belirten Efendiyev, “26 Eylül’de yapılan kazılarda ise askeri kıyafetli 12 şahsa ait kalıntılar tespit edildi. Bunların Ermenilerce katledilerek toplu şekilde gömülen Azerbaycan askerleri olduğu tahmin ediliyor. Cesetlerden DNA analizi alınacak ve kimlikleri tespit edilmeye çalışılacak.” bilgisini paylaştı.
Resmi kayıtlara göre 1990’lı yılların başlarında, 1. Karabağ Savaşı’nda Azerbaycanlı 3 bin 890 asker ve sivil kayboldu.