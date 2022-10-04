Fransız Le Monde'den skandal PKK haberi! Türkiye'ye çirkin iftira

FRANSIZ Le Monde gazetesi skandal bir haberle okuyucusunun karşısına çıktı. PKK terör örgütünü masum göstermeye çalışılan haberde Türk ordusunun Suriye'de sivilleri bombaladığı yalanı söylenirken, SDG sözde lideri Mazlum Abdi'nin Türkiye'yi hedef alan ifadelerine de yer verildi.

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Fransa merkezli Le Monde gazetesi, skandal bir haberler okuyucularının karşısına çıktı. Haberde PKK terör örgütünü masum göstermek isteyen Le Monde gazetesi, Türk ordusunun Suriye'de terör örgütüne düzenlediği operasyonları sivil halka saldırı olarak nitelendirdi.

Bölgede yaşayan terör sempatizanları ile röportaj yapan Le Monde, Türk ordusunun kendilerine saldırdığı ifadelerine yer verirken, SİHA'ların bölgedeki okulları vurduğuna dair yalan beyanda bulundu.

Küçük yaşta terör örgütüne katılan teröristlerin konuşmalarına yer verilen skandal haberde, terör örgütünün bölgenin halkı olarak kurtarıcı olduğu iddia edilirken, Türkiye'nin sınır ötesi operasyonları 'işgal' olarak Fransa halkına lanse ediliyor.

Suriye'de terörü destekleyen Fransa Türkiye'yi hedef alıyor

Terörle arasına mesafe koymayan hatta çeşitli firmalar aracılığı ile terörü desteklediği ortaya çıkan Fransa'nın çelişkili davranışları Türk kamuoyu tarafından tepki çekti.

Söz konusu haberde SİHA ve İHA'ların Suriye'de yaptığı operasyonların sivil halkı vurduğu iddia edilirken, Türkiye'nin bölgeye operasyon düzenlerken izin almadığı belirtildi.

'Garantör ülkeler Türkiye'yi durdurmalı'

Diğer yandan haberde terör örgütünün sözde liderlerinden Mazlum Abdi'nin ifadelerine yer verilirken terörist Mazlum Abdi, Avrupalılardan yardım isteyerek, 'Garantör ülkeler Türkiye'yi durdurmalı' diye konuştu.

Kaynak: TRHaber