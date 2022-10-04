İşte Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri! Listenin zirvesi şaşırtıcı
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Forbes dergisi yaptığı araştırmayla Türkiye'nin en yaşanabilir şehirlerini listeledi. ABD merkezli ekonomi dergisi Forbes'ın 94 başlıkta hazırladığı raporda Türkiye'nin yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirleri listesi ortaya çıktı. Derginin yaptığı yaşanabilir kentler araştırmasında şehirleri, yaşanabilirlik, yenilikçilik, hizmetlere erişilebilirlik, üretim potansiyeli, ticaret becerisi verilerine göre sıraladı. İşte düşükten yükseğe göre şehirlerin sırası.
81- Muş
Genel Endeks Puanı: 29,71
181
80- Şırnak
Genel Endeks Puanı: 30,45
281
79- Hakkari
Genel Endeks Puanı: 30,94
381
78- Siirt
Genel Endeks Puanı: 31,57
481