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İşte Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri! Listenin zirvesi şaşırtıcı

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İşte Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri! Listenin zirvesi şaşırtıcı

Forbes dergisi yaptığı araştırmayla Türkiye'nin en yaşanabilir şehirlerini listeledi. ABD merkezli ekonomi dergisi Forbes'ın 94 başlıkta hazırladığı raporda Türkiye'nin yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirleri listesi ortaya çıktı. Derginin yaptığı yaşanabilir kentler araştırmasında şehirleri, yaşanabilirlik, yenilikçilik, hizmetlere erişilebilirlik, üretim potansiyeli, ticaret becerisi verilerine göre sıraladı. İşte düşükten yükseğe göre şehirlerin sırası.

İşte Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri! Listenin zirvesi şaşırtıcı

81- Muş

Genel Endeks Puanı: 29,71

181
İşte Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri! Listenin zirvesi şaşırtıcı

80- Şırnak

Genel Endeks Puanı: 30,45

281
İşte Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri! Listenin zirvesi şaşırtıcı

79- Hakkari

Genel Endeks Puanı: 30,94

381
İşte Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri! Listenin zirvesi şaşırtıcı

78- Siirt

Genel Endeks Puanı: 31,57

481