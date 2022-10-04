Çocuklar gelmeden hazır! Milföylü ve sodalı yufkadan peynirli çıtır börek tarifi

Çocuklar birazdan okuldan gelir hem lezzetli hem de pratik ne yapsam diyenler buyrun gelin, tarifiniz sizin için. Kokusuyla evinizi saracak, tadıyla damağınızı şenlendirecek, çocuklarında afiyetle yiyeceği milföylü sodalı çıtır böreğin tarifini sizler için hazırladık.

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Fırından yeni çıkmış, çıtır çıtır, mis gibi kokusuyla sizi saran, iştah kabaran çıtır böreği kim hayır der ki... Okurken bile ağız sulandıran bu böreği çocuklarınız da çok sevecek. Birazdan çocuklar okuldan aç gelir ne yapsam acaba diye düşünenlerin imdadına yetiştik. Hem hazır yufka hem de öilföy ile yapılan peynirli çıtır börek tarifimizi mutlaka kaydedin. Bir yiyen bir kez daha isteyecek.

Peynirli çıtır börek için malzemeler

Sosu için:

1 çay bardağı sıvıyağ

1 şişe maden suyu

2 yumurta

12 adet kare milföy

2 adet yufka

İçi için: peynir

Öncelikle sosu hazırlayalım

Sosu için malzemeleri çırpıp kenara alalım. Büyük boy dikdörtgen borcamın altına yağlı kağıt serelim. 6 adet milföyü videodaki gibi birleştirip unlayıp tepsi boyutunda hafif açalım. Tepsiye yerleştirelim. Üzerine 1 yufkanın yarısını koparıp yerleştirelim. Üzerine sostan gezdirelim. Kalan yarım yufkayı da serip tekrar soslayalım. Üzerine peyniri yerleştirelim.

Yufka ve milföy bir arada

1 yufkayı da tekrar yarıya bölüp yerleştirip soslayıp, kalan son yufkayı da yerleştirip sosun tamamını döküp yayalım. 6 milföyü de aynı şekilde açıp üzerine kapak yapalım. Böreği kesip üzerine yumurta sarısı biraz sıvıyağ damlatıp heryerine sürelim. 200° önceden ısıtılmış alt üst fanlı fırında nar gibi kızarana kadar pişirelim. Altının piştiğinden emin olun fırının en alt rafında pişirmenizi tavsiye ederim. Afiyet olsun..

Güzel pişmiş hamur işleri için fırın temizliğine dikkat

En sık yapılan hatalardan bir tanesi hiç şüphesiz fırın temizliği konusundadır. Birçok yemeğin suyu ve yağı pişerken fırının içini pisletebiliyor. Fırınınızı temizlemeyerek ise hem fırının bozulmasına hem de kendinizin ve yemeklerinizi yiyen kişilerin sağlığını bozabilirsiniz.

Fırın nasıl temizlenir?

Fırınınızın temizliğini yapmak için çeyrek su bardağı tuz, çeyrek su bardağı karbonat ve yarım 1 su bardağı suyu karıştırın. Tamamen metal görünen noktalara dokunmadan bu karışımı yağlı ve kirli olan bölgelere uygulayın. Ardından iyice fırçalayarak temiz bir bezle kurutun.