Benzerlikleri şaşkına çevirdi işte Esra Erol'un sır gibi sakladığı kardeşi!

Deneyimli sunucu Esra Erol, sosyal medya hesabı Instagram'dan sık sık ailesiyle paylaşım yapıyor. Ünlü sunucunun paylaşımında gözlerden uzak kalan kardeşi Bihter Erol'u görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Bihter-Esra Erol benzerliği için ünlü ismin takipçileri 'Hık demiş burnundan düşmüş' yorumları yapıyor.

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ATV ekranlarının sevilen programcısı Esra Erol, yıllardır yaptığı evlendirme programlarıyla halkı ekrana kilitlemeyi başardı. İki çocuk annesi olan Esra Erol, sosyal medyadan ailesiyle olan kareleri de takipçilerinin beğenisine sunuyor. Erol'un paylaşımında kardeşi Bihter Erol'u görenler ise hayrete düştü. Bihter Erol, Esra Erol'a benzerliğiyle dikkat çekerken, güzelliğiyle de sosyal medyanın gündemindeydi.

Kardeşinin güzelliği dikkat çekti

Esra Erol'un kardeşi Bihter Erol, ablasına benzerliğiyle şaşırtırken, güzelliğiyle de sosyal medyada adından söz ettiriyor. Instagram'da 200 bini aşkın takipçisi bulunan Bihter Erol, Kız Lisesi'nde Çini bölümünü bitirdi.

Takipçilerinden övgü yağdı

Çeşitli markalarla işbirliği yapan Bihter Erol'a, takipçileri tarafından övgü dolu yorumlar geliyor. Açık Öğretim fakültesinden mezun olan Bihter Erol, ablası Esra Erol'un yakaladığı şöhret sonrası, sosyal medyada dikkat çekmeye başladı. Aytunç Çaltıllı ile evli olan Bihter Erol, aynı zamanda iki çocuk annesi. Takipçileri, Erol'a ''Hollywood yıldızı gibisiniz'', ''Esra Erol'un sarışın hali'' ve ''Maşallah güzellik genetik'' gibi yorumlarda bulunuyor.

Esra Erol kimdir?

Geçtiğimiz aylarda 40 yaşına giren Esra Erol, Sinoplu bir anne ve göçmen bir babanın kızı olarak dünyaya geldi. Beden Eğitimi öğretmeni olmayı planlarken televizyoncu oldu. Lise yıllarından beri yerel radyo ve televizyonlarda kendi hazırladığı programları sundu.

2004 yılında yayınlanan Kalp Gözü dizisiyle ekran macerası başlayan Erol; Cennet Mahallesi, Çemberimde Gül Oya, Alemin Kralı, Yalan Dünya gibi yapımlarda rol almıştı.

2007 yılında Flash TV'de yayınlanan Desti İzdivaç programıyla ünlenen Erol, Star ve FOX'tan sonra ATV'de program sunuculuğu yapmaya başladı. İki yıl üst üste Türkiye’nin en prestijli ödüllerinden biri olan Altın Kelebek’i alarak en iyi sunucu ödülünü kazandı.

Şimdilerde ATV'de ekrana gelen Esra Erol'da programını sunan yıldız, yalnızca mesleğiyle değil, özel yaşamıyla da merak uyandırıyor. 2010 yılında Ali Özbir ile dünyaevine giren Esra Erol, iki erkek çocuğu annesi. 5 çocuklu bir ailede büyüyen Erol'un Pervin, Filiz, Bihter ve Eda adında kız kardeşleri bulunuyor.