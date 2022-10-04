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Kolyoz buğulama ile sebze ve balığın harmanlanan lezzetiyle damağınız şenlenecek

Kolyoz buğulama ile sebze ve balığın harmanlanan lezzetiyle damağınız şenlenecek

Balık denildiği zaman akla ilk olarak lezzeti ve faydaları gelir. Tam bir omega 3 deposu olan balık türleri ile yüzlerce çeşit yemek var fakat genellikle hep aynıları pişirilir. İşte sizi sınırlarının dışına çıkaracak bir balık yemeği: Kolyoz buğulama.

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Beyin ve kalp sağlığı için oldukça önemli olan omega 3, en çok balıklarda bulunur. Bu sebeple balık yemekleri, sağlık için bir hayli faydalıdır. Genellikle hamsi, levrek, çipura gibi balıklar çok tüketilse de, farklı balık türleri de bir hayli lezzetlidir. Bunlardan birisi ise kolyoz balığı. İşte tüm balıkları ters köşeye yatıracak kolyoz buğulama tarifi ve malzemeleri... 

Kolyoz buğulama için malzemeler:

  • 3 adet orta boy kolyoz balığı

  • 2 adet orta boy patates

  • 1 adet orta boy soğan

  • 1 adet orta boy domates

  • 1 adet yeşil biber

  • 7 diş sarımsak

  • 1/2 çay bardağı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı sirke

  • 1 tutam maydanoz

  • 2 adet defne yaprağı

  • 2 dal biberiye

  • 1 adet küçük boy limon

  • Karabiber

  • Tuz

Kolyoz buğulama tarifi:

Kolyoz buğulama tarifi için, ilk başta 3 adet orta boy kolyoz balığını temizleyin. Balıkları içinde hiç kan kalmayacak şekilde iyice ayıklayın. İsterseniz kafalarını da kopartabilirsiniz. Zevkinize göre balıkları aldığınız yere de temizletebilirsiniz. Balıkları yıkadıktan sonra süzgeç içinde bekletip, suyunun iyice süzülmesini sağlayın.

Sonrasında kolyoz buğulamada kullanacağınız sebzeleri hazırlayın. Bunun için 2 adet orta boy patatesi çok fazla kalın olmayacak şekilde halkalar şeklinde doğrayın. Orta boy geniş bir tencere ya da tavanın tabanına patatesleri düzgün şekilde dizin. Patateslerin üzerine 1 adet ay şeklinde ince ince doğranmış soğanları serpin. Tercihe göre soğanları halka halka da doğrayıp, patateslerin üzerine dizebilirsiniz. Temizlediğiniz kolyoz balıklarını tavaya dizin. Daha sonra 1 adet orta boy domatesi küçük küpler şeklinde dilimleyin ve balıkların üzerine serpiştirin. Sonrasında 1 adet küçük küçük doğranmış yeşil biber, 1 tutam ince ince doğranmış maydanoz ve 7 diş sarımsağı da balıkların üzerine serpiştirin. Kolyoz buğulamanın üzerine damak zevkinize göre tuz ve karabiber ilave edin. Sonrasında yarım çay bardağı zeytinyağı ve 1 yemek kaşığı sirke dökün.

Defne yaprağı ile lezzeti katlayın

Son adım olarak 1 adet limonu dilimleyip, balığın kenar kısımlarına koyun. Balığın kokusunu alması ve daha lezzetli pişmesi için üzerine 2 adet defne yaprağı ve 2 dal biberiye ekleyin. Sonrasında tavayı ocak üzerine alıp, kapağını kapatın. Bu adımdan sonra ekstra su eklemeyin. Kolyoz buğulamayı kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra kısık ateş üzerinde, sebzeler ve balıklar yumuşayana dek yaklaşık 25-30 dakika kadar pişmeye bırakın.

Kolyoz balığının pişmesinin ardından ocağın altını kapatıp, 5 dakika kadar dinlendirin. Sonrasında sıcak olarak servis edebilirsiniz.

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