Taco nasıl yapılır Meksikalıların dürümü hem lezzetli hem pratik!

Ünü Meksika sınırlarının dışına çıkmış taco'nun pratik tarifini arıyorsanız doğru adrestesiniz. Çok farklı malzemelerle hazırlayabileceğiniz bir tarif olan tacoyu biz kıymalı versiyonuyla sizlere sunuyoruz. Peki klasik ve kolay haliyle taco nasıl hazırlanır? Hangi malzemelere ihtiyacımız var? İşte taco yapımı...

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Acılı, tavuklu, kıymalı çeşitleriyle ünlü olan bu lezzet Latin Amerika ülkesi Meksika mutfağından dünya mutfağının bir parçası haline geldi. Taco basitçe küçük lavaşı andıran taco kabuğuna sarılı, içerisinde domates soslu lezzetli kıyma harcı bulunan bir lezzet şöleni. Damaklarınızı şenlendirecek bu tarifi denemeden geçmeyin! İşte taco yapımı!

Taco tarifi için malzemeler:

12 adet mini lavaş(ya da taco kabuğu)

3 yemek kaşığı zeytinyağı

500 gram orta yağlı kıyma

1 adet küçük boy kuru soğan(küp küp doğranmış)

1 adet orta boy domates(püre haline getirilmiş)

1 tatlı kaşığı acı sos

1 tatlı kaşığı domates salçası

1/2çay kaşığı tuz

1/4çay kaşığı kimyon

4 dal taze kişniş(ya da maydanoz)

Servisi için:

1/2 demet maydanoz(ince kıyılmış)

1/2 adet avokado

1 adet büyük boy domates(küp küp doğranmış)

1 adet orta boy kırmızı soğan(küp küp doğranmış)

1/2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1/2su bardağı rendelenmiş cheddar peyniri

Taco yapımının püf noktası nedir?

İç harcına dilediğiniz baharatları ekleyebilir ya da farklı etlerle de hazırlayabilirsiniz. Haşlanmış ve didilmiş tavuk ya da ince ince doğranmış dana eti kullanarak da bu tarifi uygulayabilirsiniz.

Taco nasıl yapılır?

Küçük lavaşların iki tarafını da sıvı yap ile hafifçe yağlayın. Fırın ızgarasına aşağı bakacak şekilde dizin. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 5-7 dakika arası kontrollü olarak pişirin. Lavaşlar hafif renk değiştirmeye başladığında fırını kapatıp, lavaşları dikkatlice ızgaradan ayırın ve soğumaya bırakın.

Kıymalı Harç İçin:

Dana kıymayı orta ateşte, zeytinyağı ilavesiyle kavurmaya başlayın. Rengi döndüğünde içine ince ince doğradığınız kuru soğanı ilave edin ve soğanlar yumuşayana dek kavurun. Domates salçası ve acı sos kattığınız kıymalı iç harcı, kısık ateşte 1-2 dakika daha kavurun. Domates püresini de ilave ederek suyunu çekene kadar pişirmeye devam edin. Tuz ve baharatları ilave ederek tüm tadının birbirine geçmesi için karıştırarak bir süre daha pişirin. Son olarak incecik kıydığınız kişniş ya da maydanozu ilave edin ve ocaktan alın. Karıştırarak üstü kapalı şekilde 5 dakika dinlendirin.

Birleştirmek İçin:

Küp küp doğradığınız kırmızı soğan, avokado, domates ve maydanozu küçük bir kaseye alarak üzerine limon suyunu ekleyin ve karıştırın. Taco kabuklarına 1,5 yemek kaşığı kadar kıymalı harçtan koyup üzerini bu salatayla doldurun. En son rendelenmiş kaşar peynirini de ekleyerek servis edin. Afiyet olsun!