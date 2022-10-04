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Terör örgütü PKK'dan Demirtaş'a "Mersin" ayarı

Terör örgütü PKK'dan Demirtaş'a "Mersin" ayarı

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan, Mersin saldırısını kınayan Selahattin Demirtaş'a ayar vererek, "HPG'nin açıklaması oldu. Herkes ondan ders çıkartmalı. Doğru çizgi budur. Gücünün yettiği kadar o çizgiye hizmet et" dedi.

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Mersin'deki polisevine saldırının ardından Selahattin Demirtaş ve HDP "kınama" mesajı yayınlamıştı.

6-8 Ekim olaylarını hatırlatan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "KATİL DEMİRTAŞ (!) Daha geçen hafta teröristbaşını öven, 6-8 Ekim'in faili, cezaevinden Mersin'deki 'silahlı saldırıyı'(!) kınamış. O kadar iğrenç ve aşağılıksın ki, birlikte fail olduğun PKK'yı burada bile temize çıkarıyorsun. Çünkü en güçlü ortaklık, suç ortaklığıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Demirtaş'a Pkk'dan uyarı

Mersin saldırısı hakkında örgütün kanalında konuşan elebaşı Duran Kalkan, PKK'nın silahlı kanadı HPG'nin saldırıdan sonra yaptığı açıklamayı hatırlatarak; "Kürt siyasi hareketinin" bu çizgiye gelmesi gerektiğini söyledi.

Demirtaş ve HDP'nin saldırı hakkındaki kınama mesajlarını hedef alan teröristbaşı Kalkan, şunları söyledi:

"Mersin eylemini doğru anlamak ve değerlendirmek gerekli. HPG'nin açıklaması oldu. Herkes ondan ders çıkartmalı. Doğru çizgi budur. Ölçü bu. Gücün yetiyorsa sen de öyle ol. Gücün yetmiyorsa yettiği kadarıyla o çizgiye hizmet et. Yapanlara en azından dua et, karşı çıkma. Kendi kendine konuşma, ukalalık yapma. Kimsenin ukalalık yapacak hakkı yoktur."

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