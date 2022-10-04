Survivor Nagihan Karadere sınırları aştı! Derin yırtmaçlı pozu olay oldu: "Abartma istersen bizdeki de kalp ama"

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasında adını daha geniş kitlelere duyurmayı başaran Nagihan Karadere, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak katıldığı bir davette boy gösteren Karadere, oldukça cesur bir kıyafet tercihi ve güzelliği kendine hayran bıraktı.

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Ekranların en zor yarışması olan Survivor'da 2016, 2018 yıllarında ve son olarak 2022 Survivor All Star kadrosunda yer alan Nagihan Karadere, kendine has tavırları ve açıklamalarıyla, karakteri ve mücadeleci yapısıyla izleyicinin gönlünde taht kurmayı başarmıştı. Parkurlarda sınırlarını aşan güzel yarışmacı bu kez sosyal medya hesabı Instagram'da paylaştığı derin yırtmaçlı pozuyla sınırları aştı. Kendine hayran bırakan Karadere'nin cesur paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

Kırmızı derin yırtmaçlı elbisesi sosyal medyayı salladı

Katıldığı Survivor yarışmasından önce uzun yıllar atletizm branşında Milli Takım formasını terleten ve bir çok başarıya imza atan Nagihan Karadere, Survivor'da yer aldığı sezonlarda kendine has tavırları, açıklamaları, güçlü karakteri ile sık sık gündeme gelmeyi başarmıştı. Yarışma sonrası yaptığı açıklamalar olay olurken, güzel isim Instagram'daki paylaşımlarıyla magazin gündemine gelmeye devam ediyor. Son olarak katıldığı bir davette oldukça cesur bir kıyafet seçen ünlü isim kırmızı derin yırtmaçlı elbisesi ile sosyal medyayı salldı.

"Abartma istersen bizdeki de kalp ama"

37 yaşındaki ünlü ismin "Güzel bir geceden geriye kalan.." notuyla yaptığı son paylaşım takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutulurken güzelliği ve fit vücudu ile kendine hayran bıraktı. Instagram'da 703 bin takipçisi bulunan Nagihan Karadere'nin yaptığı paylaşımında altına, Turabi Çamkıran, Demet Akalın ve İlayda Şeker gibi ünlü isimler, övgü dolu yorumlarda bulunurken, takipçileri ise; "Mükemmelsin Kraliçem", "Çünkü herkes seni kıskanıyor", ''Bu çekicilik halis mi?'' ve ''İşte gerçek Kraliçe", "Abartma istersen bizdeki de kalp ama" gibi yorumlarda bulundular.

İşte Nagihan Karadere'nin o paylaşımı;

'Kediye, aslanı boğdurdular'

Survivor All Star 2021 sezonunun şampiyonu Nisa Bölükbaşı olmuştu. Bu durumdan oldukça rahatsız olan ünlü isim Nagihan Karadere, yarışmanın final gecesine katılmama kararı almıştı. Bölükbaşı'nın şampiyonluğu hak etmediğini ''Kediye, aslanı boğdurdular'' sözleriyle dile getirmişti.

Eski sevgili sözleri haftalarca konuşulmuştu

Özel yaşamıyla da sık sık magazin gündemini meşgul eden Karadere, Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programında yaptığı itiraflarla herkesi şaşkına çevirmişti. Eski sevgilisi hakkında konuşan Karadere, ''Yaşadığı her ilişkide, uyumu bulamamasının ardından benimle iletişime geçiyor, kapıma geliyordu. Beni istediğini söylüyordu. Benimle evlenmek istediğini söylüyordu. Ancak ben kabul etmiyordum" ifadelerini kullanmıştı.