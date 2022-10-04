İnsanlara örnek olsun! İşte eşlerine en sadık hayvanlar

Bazı hayvanların eşleri için kavga ettiğini veya yemeklerini paylaştığını görünce oldukça duygulanırız. Adeta insanlara örnek olan davranışlar sergileyen bazı hayvan türleri, eşlerine olan sadakati ile bilinir. İşte hayvanlar alemi içerisinde eşlerine en sadık hayvanlar...

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Eşine çiçek veren sincaptan, tavana tutunarak eşinin göğsünde uyumasını sağlayan kertenkeleye kadar pek çok görüntüye sosyal medyada denk gelmişsinizdir. Bu tür görüntüler sonrası hayvanların, insanlardan daha çok eşlerine sadık olduğunu düşünürüz. Peki eşine en çok sadık olan hayvanlar hangisi hiç merak ettiniz mi?

İşte "insanlara örnek olsun" dedirten canlılar...

Kel Kartal

Kel Kartallar: Amerika Birleşik Devletleri’nin ulusal amblemi olarak kullanılan kel kartallar, eşine o kadar sadıktır ki eşiyle birlikte kurduğu yuvada yavruları besler ve sürekli aynı yuvada kalırlar. Eşleri ölünce yalnızlığa mahkum olan kel kartallar bu bakımdan dünyanın en vefalı hayvanları olarak bilinir.

Kunduz

Kunduzlar: Listenin en ilginç hayvanı ise Kunduzlar. Akarsu kenarlarında yaşayan bu hayvan türleri, evlerini ağaçlardan kemirerek inşa eder. Anne ve baba kunduz, iki yaşına gelene kadar yavru kunduzun bakımını yapar. İki yaşına gelen kunduz, eşini seçer ve kendi kalonisini kurmaya başlar.

Tarla faresi

Tarla faresi: Tarla fareleri, tek eşlilikte en iyi modeldir ve yavru büyütme konusunda inanılmaz sorumluluk sahibi olan nadir hayvanlardandır. Eşine sadakat konusunda takdir edilen bu hayvanların ömrü 1 yıldır.

Üveyik

Üveyik: Güvercingiller familyasından üveyik kuşu da, aşkına en sadık hayvan olarak bilinen canlı türlerinden biridir. 7 yıllık ömürlerini tek eşle geçiren üveyik kuşları, Hıristiyanlık kültüründe sonsuz sevginin sembolü olarak kullanılır.

Fransız melek balığı

Bu balık türü, çok geniş bir coğrafyada hayatını sürdürür. Ömürlerini tek bir eşle geçirir ve bölgelerini komşu çiftlerden ölesiye korur.

Peçeli baykuş

Kafasındaki kalp şekliyle dikkat çeken peçeli baykuşlar, üremede sıkıntı olması durumunda eşinden boşanabilir. Ayrılık süreci birkaç gün zor geçer ve normal hayat devam eder.

Kurt

Kurtlar: Köpek ailesinin en büyüğü olan kurtların aile bağı oldukça kuvvetlidir. Yavru kurdun bakımını eşleriyle birlikte üstlenen kurtlar, eşleri ölmeden başka bir eş seçmez. Hatta bu sadık canlılar, aileleri konusunda da inanılmaz hassas hayvanlardır

Kuğu

Kuğular: Birbirlerine sevgi gösterisinde bulunurken, boyunlarının aldığı kalp şekliyle bir simge haline gelen kuğular da tek eşlidir. Hatta eşleri öldüğünde üzüntüden hayatlarını kaybederler. Kuğular, eşlerinin kuluçka döneminde yuva kurarlar ve onlara destek olurlar. Sonraki yıl çiftleşme döneminde yine aynı eşlerini bulurlar.

Penguen

Penguen: Eşine sadık hayvanlardan biri de penguendir. Bir hayli sosyal olmalarıyla bilinen penguenler eşlerine her halükarda sadık kalırlar. Üstelik eşlerini bulmak için her yıl yaklaşık 16.000 km yol kat ederler. Bu esnada imparator penguen, yumurtayı sıcak tutar ve sadık bir şekilde eşinin yolunu gözler. Aynı şekilde dişi penguen de asla tek eşlilik kuralına ihanet etmez.

Turnalar

Turnalar: Kanada turnaları, tek eşliliğin sembolü haline gelmiş kuşlardan biri olarak bilinir. Çiftleşme mevsimi boyunca eşlerinin yanından asla ayrılmazlar. Çiftleşme dönemi sonrası hassaslaşan turnalar, eşleriyle birlikte yavruları için mükemmel bir yuva kurma çabasına girerler.

Beyaz karınca

Beyaz karıncalar da eşine sadık hayvanlar arasında yer alır. Beyaz kraliçe karınca, günde 2.000 yumurta yumurtlayabilir. Diğer karınca türleri, erkek karıncayı çiftleştikten sonra dişleriyle öldürürken beyaz karıncaların böyle bir huyu yoktur.

Gibbon

Gibbon’lar, ‘küçük insansı maymunlar’ olarak da bilinen bir maymun türüdür. Eşlerine sadık olan hayvanlardan biri olarak gösterilen Gibbon'ların tek bir hatası var o da sadece eşleri hamileyken başka dişilerle ilgilenmeleridir.