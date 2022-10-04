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ABD'den petrol kararı! Akaryakıt piyasasını vurabilir

ABD'den petrol kararı! Akaryakıt piyasasını vurabilir

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD'nin piyasaya günde 1 milyon varil petrol salma süresinin bu ay içinde bitmesinin ardından stratejik rezervden yeni petrol salınmayacağını söyledi.

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Jean-Pierre düzenlediği basın toplantısında mart ayında açıklanan plan dahilinde piyasaya günde 1 milyon dolar varil salınması konusunu değerlendirdi.

Bu sürenin ay sonunda biteceğine işaret eden Jean-Pierre, "Stratejik petrol rezervinden yeni petrol salımı düşünmüyoruz." ifadesini kullandı.

'Düşürmek için elimizden geleni yapacağız'

Jean-Pierre, bu durumda ülkedeki benzin fiyatlarının tekrar yükseleceğinden endişe edip etmediklerinin sorulması üzerine ise "Benzin fiyatlarını düşürmek için elimizden geleni yapacağız." yanıtını verdi.

1984'ten bu yana en düşük seviyede!

ABD Başkanı Joe Biden, martta ülkenin stratejik petrol rezervinden 6 ay içinde günde 1 milyon varil, toplamda ise 180 milyon varilin üzerinde petrolün piyasaya sürülmesine izin vermişti.

Beyaz Saray, temmuz sonunda da ülke genelinde benzin fiyatlarını düşürmeye yardımcı olmak için stratejik petrol rezervinden ilave 20 milyon varil petrol satacağını duyurmuştu.

ABD yönetimi, eylül ayında da stratejik petrol rezervinden 10 milyon varile kadar petrol satılacağını açıklamıştı.

Söz konusu satışlarla, ABD'nin stratejik rezervindeki ham petrol oranı, 1984'ten bu yana en düşük seviyeye inmişti.

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