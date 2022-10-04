Google Japonya'dan şaka gibi yeni ürün: 1,65 metrelik klavye!

Gboard Stick isimli yeni klavye, görenlerin gözlerine inanamamasına sebep oluyor. Google Japonya'nın tasarladığı bu klavye 165 cm uzunluğunda ve 6.5 cm eninde. Klavyenin amacı ise dağınık masalarda klavyeye daha rahat yer bulunması...

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Google Japonya, geçtiğimiz yıllarda 1 Nisan şaka günü dolayısıyla tuhaf klavyeler tasarlayarak herkesi güldürmüştü. Şirket bir klavye şakası daha yapmak için bu kez Nisan ayını beklemedi ve tüm harfleri yan yana dizilmiş bir klavyeyi tanıttı.

Klavye prototipi, devamlı olarak dağınık masalarda klavyelerine yer bulmak için mücadele eden insanlara bir avantaj sağlayabilir.

Google Japonya, bu sefer QWERTY klavyeyi bir piyanodaki tuşlar gibi uzun bir şerit halinde dizayn ederek 165 santimetre uzunluğunda fiziksel bir klavye prototipi ürettiğini belirtiyor. Bu klavyenin aynı zamanda sadece yaklaşık 6,5 santimetre derinliğinde olması, en dağınık çalışma alanlarının bile alt kenarına rahatlıkla sığmasını sağlayabilir.

Muhtemelen Google’ın bu klavyeyi üretmek gibi bir niyeti bulunmuyor ancak isteyenlerin üretebilmesi için her imkanı sağlıyor. Gboard Stick adı verilen bu klavyenin tamamen gülünç bir fikir olduğunu düşünmüyorsanız, Google Japonya’nın bu klavye için kullandığı tüm açık kaynaklı dosyaları paylaştığını bilmek size bir hayli şaşırtacaktır. Hatta, alternatif bir düzene sahip özel bir sürümü tercih etmeniz bile mümkün.

Şirket, Gboard Stick’in kullanıcıyı her uçtaki tuşa ulaşmak için kollarını ve bacaklarını uzatmaya doğal olarak teşvik etmesi de dahil olmak üzere, diğer bazı (tartışmalı) avantajlarından bahsediyor. Bunun yanı sıra boyutunun iki kişi tarafından aynı anda rahatça kullanmasına izin vererek e-posta düetlerine fırsat tanıdığı gibi şaşırtıcı bir açıklama da dikkat çekiyor.