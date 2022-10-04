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Kendi elimizle kansere davetiye çıkarmayın! Bu eşyalardan mümkün olduğunca uzak durun

Kendi elimizle kansere davetiye çıkarmayın! Bu eşyalardan mümkün olduğunca uzak durun

Günümüzde artık teknolojik aletler her anımızda bizlerle. Bu cihazlar büyük oranda bize fayda sağlasa da aslında farklı zararları da bulunuyor. Bunlardan biri ise radyasyon. İşte en çok radyasyon yayan aletler...

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Radyasyonun zararlı bir durum olduğu herkes tarafından bilinen bir durum. Ancak günümüz teknolojisi düşünüldüğünde, radyasyona maruz kalmadan yaşamak neredeyse imkansız bir hale geldi 

Radyo frekansları ise iyonlaştırıcı olmayan bir tür radyasyon yayıyor. Yani X ışınları, kızıl ötesi ve gamma ışınları tarafından yayılan ve DNA'nın yapısını değiştiren iyonlaştırıcı radyasyona göre daha az etkili.

Tümöre dikkat

Bazı bilim adamları ise radyo frekanslarından yayılan radyasyonun da tümör oluşumuna hatta gebelikte düşüklere sebep olabileceği gerekçesiyle dikkatli olunmasını tavsiye ediyor.

Televizyonlardan kablosuz internet bağlantı alanı anlamına gelen Wi-Fi sağlayıcılarına kadar birçok kaynak, radyasyon yaymasıyla biliniyor. Hatta oldukça ilginç olsa da sigara da bunlardan biri.

İşte radyasyon yayan aletler:

  • Cep telefonları

Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı cep telefonlarını, "olası kanserojen" unsur olarak tanımlıyor. Bu da yapılan çalışmalarla cep telefonunun kansere sebep olduğunun kanıtlanamadığı anlamı taşıyor.

Fakat ABD Kanser Topluluğu'nun (ACS) internet sitesinde yer alan uyarıya göre, cep telefonları beyin tümörü ve boyun ile baş bölgesinde diğer tümörlerin gelişme riskini artırabilir. Yüksek seviyelere çıktığında radyo frekans dalgaları dokuların ısınmasına sebep oluyor.

Cep telefonlarından yayılan eneji vücutta dokuların ısınmalarına sebep olacak kadar yüksek olmasa da ACS, dikkatli olunmasını öneriyor.

Radyasyonun sağlığa zararını ölçmek için bilim adamları özgül emilim oranı (SAR) değerine bakıyor. SAR değeri ise her cep telefonu modeline göre değişiklik gösteriyor.

Radyasyon yayan diğer aletler

  • Wi-Fi

  • Mikrodalga fırın

  • Bilgisayar

  • Sigara 

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