Kendi elimizle kansere davetiye çıkarmayın! Bu eşyalardan mümkün olduğunca uzak durun

Radyasyonun zararlı bir durum olduğu herkes tarafından bilinen bir durum. Ancak günümüz teknolojisi düşünüldüğünde, radyasyona maruz kalmadan yaşamak neredeyse imkansız bir hale geldi

Radyo frekansları ise iyonlaştırıcı olmayan bir tür radyasyon yayıyor. Yani X ışınları, kızıl ötesi ve gamma ışınları tarafından yayılan ve DNA'nın yapısını değiştiren iyonlaştırıcı radyasyona göre daha az etkili.

Tümöre dikkat

Bazı bilim adamları ise radyo frekanslarından yayılan radyasyonun da tümör oluşumuna hatta gebelikte düşüklere sebep olabileceği gerekçesiyle dikkatli olunmasını tavsiye ediyor.

Televizyonlardan kablosuz internet bağlantı alanı anlamına gelen Wi-Fi sağlayıcılarına kadar birçok kaynak, radyasyon yaymasıyla biliniyor. Hatta oldukça ilginç olsa da sigara da bunlardan biri.

İşte radyasyon yayan aletler: