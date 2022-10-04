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Zincir market çalışanlarının şakalaşması ölümle bitti!

Zincir market çalışanlarının şakalaşması ölümle bitti!

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir zincir markette feci bir olay meydana geldi. Markette çalışan iki arkadaşın şakalaşması kanlı bitti. Mağaza içinde birbirini kovalayan iki arkadaş, market kapısına çarpıp yaralandı.

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Tekirdağ'da iş yerinde arkadaşıyla şakalaşırken market kapısına çarpması sonrası karnına cam batan genç yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi'ndeki bir zincir markette çalışan Berk B. (21) ile Resul Ilık (27), iş yerinde şakalaşmaya başladı.

Ilık mağaza içinde kendisini kovalayan Berk B'den kaçmaya başladı. İki arkadaş bir süre sonra mağaza çıkış kapısına çarparak düştü.

Hayatını kaybetti

Bu sırada kırılan kapı camı, Ilık'ın sol alt karın kısmında Berk B'nin de alnında kesik oluşturdu. Berk B. kendi imkanıyla, Ilık ise ambulansla hastaneye gitti. Ilık, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Berk B, tedavisinin ardından gözaltına alındı. 

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