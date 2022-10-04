Bu hatayı yaparsanız yuvanız yıkılır! Ağzınızdan çıkan bu cümlelere dikkat edin

Günümüzdeki evlilikler ne yazık ki eski evliliklerle kıyaslandığında oldukça çabuk bitebiliyor. Bunun sebebi çiftlerin birbirlerini anlamamaları veya tanımadan bir yuva kurmaları. Evlilikleri bitiren en önemli sebeplerden biri de ağızdan çıkan cümleler olarak biliniyor.

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Eşler arasında çıkan tartışmalarda söylenen bazı sözler, karşı tarafı oldukça fazla kırıp, durumu boşanmaya kadar sürükleyebiliyor. Hal böyle olunca ağızdan çıkan sözler, evlilikler için hayati önem taşıyor.

Kavga ve tartışma sırasında çiftler çoğunlukla ağızlarından çıkan cümleleri sinirle söylerler. Öfkeyle fevri davranıp kalp kıran pek çok cümle söylenebilir. Evlendiğinizde ya da ilişki sürecindeyken partnerinizle tartışma sırasında kullandığınız sözlere dikkat etmelisiniz. Evliliklerde derin yaralar bırakan bazı laflar, yaşamınızda güzel giden birçok şeyi mahvedebilir. Evliliklerde kavga anında bile söylenmemesi gereken cümleleri sizler için bir araya getirdik.

En sert cümle: Boşanmak istiyorum

Evliliklerde yaşanan olumsuz olaylar neticesinde bazı anlaşmazlıklar ve tartışmalar meydana gelebilir. Bu tartışmaları sakince bir neticeye bağlamaya çalışmak gerekir. Fakat evliliklerde tartışma sırasında çiftlerin ağzından çıkan ilk kelimelerden biri maalesef ki "boşanmak istiyorum" oluyor. En ufak tartışmalarda bile bunu söylemek pişman olacağınız bi hata olabilir ve geri dönülmeyen yollara girmenize neden olabilir. Eşiniz böylelikle size olan güvenini kaybedebilir. Her öfkeli anınızda bu cümleyi kullanmanız son derece kalp kırıcı ve yıpratıcı olabilir.

"Senin hatan, senin yüzünden"

Evliliklerde çiftler, yaşanan tartışmalar sırasında çoğunlukla hep birbirlerini suçlar. Kimse kendi hatasını maalesef ki fark etmez. Her zaman tüm sorunun partnerinden çıktığını düşünür ve söyler. Birlikte yaptığınız işlerde istenmeyen sonuçlarla karşılaştığınızda suçu sadece kesinlikle eşinize atmayın. Bu eylem sadece aranızdaki tartışmanın büyümesine ve içinden çıkılmaz bir hal almasına yol açar. Öfkeyle eşinize kırıcı cümleler kurmak yerine önce sakinleşip daha sonra sağlıklı düşünerek hareket etmeye çalışın. Aranızdaki sorunu çözdükten sonra tekrar tekrar gündeme getirmeyin. Yapıcı davranışlarla aranızdaki sorunları çözüp evliliğinizin huzurunu koruyun ve birbirinizden uzaklaşmanıza sebebiyet vermeyin.

"Korkaksın, işe yaramazsın"

"Korkaksın" ya da "İşe yaramazsın" gibi cümleleri kavga anında bile belirttiğinizde eşiniz kendisini yetersiz hissedebilir ve anında sizden uzaklaşabilir. Ağzınızdan çıkan bu sözler karşı tarafı bilhassa tahrik eder ve onların da size aynı çirkin ve itici cümleleri söylemelerine neden olur. Yaşadığınız küçük bir tartışmada bu sözleri sarf ederseniz, kendinizi içinden çıkılmayan bir durumun içinde bulabilirsiniz. Gerçekten tartışmaya başladıysanız bu cümleleri kullanmak yerine ilk olarak biraz sakinleşmeyi ve daha sonra daha sağlıklı bir şekilde iletişim kurmayı deneyin.