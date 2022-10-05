Rusya Savunma Bakanı: 200 binden fazla kişi orduya alındı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, kısmi seferberlik kararı sonrası 200 binden fazla yedek askerin orduya alındığını söyledi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna savaşı nedeniyle kısmi seferberlik ilan etmesinin ardından 300 bin yedek asker orduya çağırılmıştı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, kısmi seferberlik süreciyle ilgili son durumu kamuoyuna aktardı.

"Orduya 200 bini aşkın kişi alındı"

Şoygu, "Rusya Federasyonu Devlet Başkanı’nın, 21 Eylül’de açıkladığı karar doğrultusunda ülkemizde kısmi seferberlik uygulanıyor. Rusya ordusuna bugün itibarıyla 200 bini aşkın kişi alındı" ifadelerini kullandı.

"Askerler eğitimlerin ardından görev yerlerine gönderilmeli"

Birliklerine teslim olan askerlerin silahlı ve teorik eğitimlerden de geçirildiğini bildiren Şoygu, "Askerler eğitimlerin ardından görev yerlerine gönderilmelidir. Ayrıca askerlerin çatışma durumlarına çabuk adaptasyonu için tecrübeli subaylar kontrolünde eğitimlere katılması gerekir" dedi.