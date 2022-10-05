BIST 3.493
DOLAR 18,58
EURO 18,49
ALTIN 1.025,94
HABER /  DÜNYA

'Kaçtı' denilmişti... Rus spiker Şanlıurfa'dan açıklama yaptı!

'Kaçtı' denilmişti... Rus spiker Şanlıurfa'dan açıklama yaptı!

Rus devlet kanalının spikeri Yekaterina Andreyeva’nın ülkeden kaçtığı iddia edildi. Ünlü sunucu Türkiye’de olduğunu, İstanbul ve Şanlıurfa'yı gezdikten sonra Moskova'ya döneceğini duyurdu.

Abone ol

Rus haber spikeri Yekaterina Andreyeva, ‘İstanbul’a kaçtı’ iddialarına cevap verdi. Türkiye’de olduğunu doğrulayan spiker, ‘Peygamberler şehri Urfa’dan enerjiyi Moskova’ya getireceğim’ dedi. Andreyeva, aynı kanalda çalışan Marina Ovsyannikova’nın canlı yayında savaş protestosuyla karşılaşmıştı.

Rusya'da devlet 1. kanalı ORT'nin yıllardır ana haber spikerliğini yapan Yekaterina Andreyeva, Kseniya Sobçak'ın imalı "İstanbul'a uçtu" paylaşımına cevap verdi. Sosyal medyada ‘ülkeyi terk ettiği’ iddialarına da karşılık veren Rus spiker, Türkiye'de bulunduğunu doğruladı.

Ünlü spiker sosyal medyada paylaştığı açıklamada İstanbul ve Şanlıurfa'yı gezeceğini açıklayıp "Peygamberler şehrinin enerjisini Moskova'ya getireceğini" söyledi.

Canlı yayında savaş karşıtı protesto pankartı açmıştı

Spikerle aynı kanalda çalışan Marina Ovsyannikova, Andreyeva'nın canlı yayınında elinde bir pankartla protesto gösterisi düzenlemiş ve Ukrayna'ya düzenlenen askeri operasyona karşı çıkmıştı. Andreyeva yayın sırasında tepki vermemişti.

ÖNCEKİ HABERLER
KKTC'den Birleşmiş Milletler'e rest! Ya bizi tanı ya da hemen topraklarımızı terk et
KKTC'den Birleşmiş Milletler'e rest! Ya bizi tanı ya da hemen topraklarımızı terk et
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Meteoroloji Genel Müdürlüğü personel alacak! Şartlar belli tarihe dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü personel alacak! Şartlar belli tarihe dikkat
Beştepe ve AK Parti içindeki 'Kılıçdaroğlu'nun derin kulağı' kim? Başörtüyü de sızdırdılar
Beştepe ve AK Parti içindeki 'Kılıçdaroğlu'nun derin kulağı' kim? Başörtüyü de sızdırdılar
AK Parti herkesi televizyon başına çağırdı! İşe Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı şeyler
AK Parti herkesi televizyon başına çağırdı! İşe Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı şeyler
Rusya Savunma Bakanı: 200 binden fazla kişi orduya alındı
Rusya Savunma Bakanı: 200 binden fazla kişi orduya alındı
Libya'dan Yunanistan'a rest: Sizi ilgilendirmez!
Libya'dan Yunanistan'a rest: Sizi ilgilendirmez!
TUSAŞ'tan müzisyen Onur Şener'in ölümüyle ilgili açıklama
TUSAŞ'tan müzisyen Onur Şener'in ölümüyle ilgili açıklama
ABD'den petrol kararı! Akaryakıt piyasasını vurabilir
ABD'den petrol kararı! Akaryakıt piyasasını vurabilir
TÜSİAD'dan ekonomi eleştirisi: Fiyat istikrarı olmadan ekonomi işlemez
TÜSİAD'dan ekonomi eleştirisi: Fiyat istikrarı olmadan ekonomi işlemez