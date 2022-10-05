'Kaçtı' denilmişti... Rus spiker Şanlıurfa'dan açıklama yaptı!

Rus devlet kanalının spikeri Yekaterina Andreyeva’nın ülkeden kaçtığı iddia edildi. Ünlü sunucu Türkiye’de olduğunu, İstanbul ve Şanlıurfa'yı gezdikten sonra Moskova'ya döneceğini duyurdu.Abone ol
Rus haber spikeri Yekaterina Andreyeva, ‘İstanbul’a kaçtı’ iddialarına cevap verdi. Türkiye’de olduğunu doğrulayan spiker, ‘Peygamberler şehri Urfa’dan enerjiyi Moskova’ya getireceğim’ dedi. Andreyeva, aynı kanalda çalışan Marina Ovsyannikova’nın canlı yayında savaş protestosuyla karşılaşmıştı.
Rusya'da devlet 1. kanalı ORT'nin yıllardır ana haber spikerliğini yapan Yekaterina Andreyeva, Kseniya Sobçak'ın imalı "İstanbul'a uçtu" paylaşımına cevap verdi. Sosyal medyada ‘ülkeyi terk ettiği’ iddialarına da karşılık veren Rus spiker, Türkiye'de bulunduğunu doğruladı.
Ünlü spiker sosyal medyada paylaştığı açıklamada İstanbul ve Şanlıurfa'yı gezeceğini açıklayıp "Peygamberler şehrinin enerjisini Moskova'ya getireceğini" söyledi.
Canlı yayında savaş karşıtı protesto pankartı açmıştı
Spikerle aynı kanalda çalışan Marina Ovsyannikova, Andreyeva'nın canlı yayınında elinde bir pankartla protesto gösterisi düzenlemiş ve Ukrayna'ya düzenlenen askeri operasyona karşı çıkmıştı. Andreyeva yayın sırasında tepki vermemişti.