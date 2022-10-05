KKTC'den Birleşmiş Milletler'e rest! Ya bizi tanı ya da hemen topraklarımızı terk et

Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan’ın BM kürsüsünden KKTC’nin tanınması çağrısının ardından ilk somut adım geldi. KKTC, Rumlar’dan izin alarak görev yapan BM Barış Gücü’ne KKTC ile de anlaşma yapması için bir ay süre tanıdı. BM Barış Gücü anlaşma yapmazsa KKTC tarafındaki iki kampından çekilmek zorunda kalacak.

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KKTC, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın New York’ta BM kürsüsünden tanınma çağrısından ardından ilk somut adımı attı. KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türk ve Rum sınır hattındaki ara bölge dışında KKTC’de de 2 kamp ve bir temas noktası bulunan BM Barış Gücü’nün Rumlar’dan izin alarak görev yaptığını belirterek, “Misafirlik bitti, ya KKTC ile askeri anlaşma imzalar ya da KKTC’den çekilirler” resti çekti.

KKTC halkı için bayram niteliğinde

Tahsin Ertuğruloğlu, Hürriyet’e verdiği demeçte tarihi adımın Türkiye ile dayanışma içinde atıldığını belirterek, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın New York’ta BM kürsüsünden KKTC’nin tanınması ve ambargoların kaldırılması çağrısı tarihi bir adım oldu. Kıbrıs Türk halkı için bayram niteliğinde bir çağrı oldu, gurur duyduk” dedi.

Guterres ile görüştüer

New York temasları sırasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Barış Operasyonların’dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix ile görüştüklerini anlatan Ertuğruloğlu, BM’ye Kuvvetler Anlaşması (SOFA) taslağını sunduklarını, KKTC’nin tanınması için yeni adımlar da atacaklarını kaydetti.

Bir ay mühlet verildi

BM’nin taslağı inceleyeceğini anlatan Ertuğruloğlu şöyle konuştu: “En kısa sürede cevap vereceklerini söylediler ama biz fazladan bir ay süre tanıdık. KKTC olarak net bir şekilde onlara diyoruz ki ‘Bakın, KKTC topraklarında sizin görev yapmanızın onayını verecek olan makam Rum hükümeti değildir, biziz."

Cevap lumsuz olursa hiç çekinmeyiz!

"Biz bunca sene misafirperverlik yaptık, izin verdik ama artık bu bitti. Yanıt olumsuz gelirse de atmamız gereken adımlardan asla çekinmeyiz. 1974’ten sonra Türk askerinin güvencesiyle yaşıyoruz, BM askeri KKTC’den giderse gider.”