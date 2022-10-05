Benzine ve motorine kallavi zam geldi! İşte 5 Ekim 2022 zamlı benzin ve motorin fiyatları

Petroldeki düşüş nedeniyle benzin e motorinde indirim bekleyen araç sahipleri gelen zamla şok oldu. Gece yarısı itibariyle benzine 62 kuruş, motorine ise 1 lira 10 kuruş zam geldi.

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Uluslararası ürün fiyatlarında ve dolar/TL kurunda yaşanan artışın ardından akaryakıt fiyatlarına zam geldi. Buna göre, 5 Ekim 2022 Çarşamba (bugün) gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı 62 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 1 lira 10 kuruş zamlandı.

Yılbaşında benzin 12.91, motorin 12.76 TL idi

Benzinin litre fiyatı 60 kuruşluk zamla birlikte 19,86 TL'ye yükseldi. Motorinin litre fiyatı ise 1,10 TL artışla 24,22 TL'ye çıkarıldı. Yılbaşında benzinin fiyatı 12,91; motorinin fiyatı ise 12,76 TL seviyesindeydi.

Benzine yüzde 54. motorine yüzde 90 zam

Son zamların ardından yılbaşına göre benzine yüzde 54, motorine ise yüzde 90 zam yapılmış oldu. İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,22 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 19,86 satılıyor.

Güncel benzin ve motorin fiyatları

İstanbul

Anadolu Yakası benzin fiyatı: 19,87 TL

Anadolu Yakası motorin fiyatı: 24,25 TL

Avrupa Yakası benzin fiyatı: 19,85 TL

Avrupa Yakası motorin fiyatı: 24,23 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 19,39 TL

Motorin fiyatı: 24,35 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 20,00 TL

Motorin fiyatı: 24,38 TL