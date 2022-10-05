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Meteoroloji Genel Müdürlüğü personel alacak! Şartlar belli tarihe dikkat

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü personel alacak! Şartlar belli tarihe dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam etmek üzere 36 sözleşmeli personel alımı yapacak. İlan Resmi Gazete'de yayımlandı

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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 2020-KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın en az 60 puan almış adaylar arasından 6 sözleşmeli büro personeli, 22 sözleşmeli destek personeli (temizlik görevlisi) ve 8 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alınacak.

Başvurular e-Devlet üzerinden

Başvurular 51-14 Ekim tarihleri arasında e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Yerleştirme işlemi KPSS puan sıralaması esas alınarak yapılacak. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacak.

Yerleştirme sonuçları ile yerleşen adaylardan istenilen belgeler ve diğer bilgiler "www.mgm.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

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