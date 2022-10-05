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İran'ın Türkiye sınırında 5,6 büyüklüğünde deprem

İran'ın Türkiye sınırında 5,6 büyüklüğünde deprem

İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre 276 kişi yaralandı

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.21'de, merkez üssü Hoy kenti olan 5,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlenirken, sosyal medya üzerinden, sarsıntının Van ve Hakkari'den de hissedildiği bildirildi.

Depremin merkez üssünün, Van'ın Başkale ilçesine yaklaşık 62 kilometre mesafede olduğu tespit edildi.

Depremde ilk belirlemelere göre, 276 kişinin yaralandığı, yaklaşık 200 binada küçük çaplı hasar meydana geldiği kaydedildi.

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