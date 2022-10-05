Hakan Çalhanoğlu, Barcelona karşısında Inter'i galibiyete taşıdı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftada Inter, sahasında Barcelona'yı milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun attığı golle 1-0 mağlup etti.Abone ol
Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Inter, Giuseppe Meazza Stadyumu'nda Barcelona ile karşılaştı. Mücadeleye 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 45+2'nci dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.
İspanyol ekibinin ikinci yarıda girdiği pozisyonlar sonuçsuz kalınca, İtalyan temsilcisi sahadan 3 puanla ayrıldı. Mavi-siyahlılar bu galibiyet ile puanını 6'ya yükseltirken, Barcelona 3 puanda kaldı. Çalhanoğlu maçın 'maçın en değerli oyuncusu' seçildi.
6 yıl sonra gol sevinci
Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk golünü atan Hakan Çalhanoğlu, bu organizasyonda son golünü Leverkusen formasıyla 6 sezon önce kaydetmişti.
Inter formasıyla 2022-2023 sezonunda Serie A'da 7 maça çıkan Hakan, 1 gol kaydetti.
Milli futbolcu maçın sonunda aldığı ödülle birlikte çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
Devler Ligi'nde oynanan son maçların sonuçları şöyle:
A Grubu
Liverpool (İngiltere)-Rangers (İskoçya): 2-0
Ajax (Hollanda)-Napoli (İtalya): 1-6
B Grubu
Club Brugge (Belçika)-Atletico Madrid (İspanya): 2-0
Porto (Portekiz)-Bayer Leverkusen (Almanya): 2-0
C Grubu
Inter (İtalya)-Barcelona (İspanya): 1-0
Bayern Münih (Almanya)-Viktoria Plzen (Çekya): 5-0
D Grubu
Eintracht Frankfurt (Almanya)-Tottenham (İngiltere): 0-0
Olimpik Marsilya (Fransa)-Sporting Lizbon (Portekiz): 4-1