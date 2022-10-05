BIST 3.493
DOLAR 18,58
EURO 18,49
ALTIN 1.025,94
HABER /  SPOR

Hakan Çalhanoğlu, Barcelona karşısında Inter'i galibiyete taşıdı

Hakan Çalhanoğlu, Barcelona karşısında Inter'i galibiyete taşıdı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftada Inter, sahasında Barcelona'yı milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun attığı golle 1-0 mağlup etti.

Abone ol

Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Inter, Giuseppe Meazza Stadyumu'nda Barcelona ile karşılaştı. Mücadeleye 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 45+2'nci dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

İspanyol ekibinin ikinci yarıda girdiği pozisyonlar sonuçsuz kalınca, İtalyan temsilcisi sahadan 3 puanla ayrıldı. Mavi-siyahlılar bu galibiyet ile puanını 6'ya yükseltirken, Barcelona 3 puanda kaldı. Çalhanoğlu maçın 'maçın en değerli oyuncusu' seçildi.

6 yıl sonra gol sevinci

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk golünü atan Hakan Çalhanoğlu, bu organizasyonda son golünü Leverkusen formasıyla 6 sezon önce kaydetmişti.

Inter formasıyla 2022-2023 sezonunda Serie A'da 7 maça çıkan Hakan, 1 gol kaydetti.

Milli futbolcu maçın sonunda aldığı ödülle birlikte çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Devler Ligi'nde oynanan son maçların sonuçları şöyle:

A Grubu
Liverpool (İngiltere)-Rangers (İskoçya): 2-0

Ajax (Hollanda)-Napoli (İtalya): 1-6

B Grubu
Club Brugge (Belçika)-Atletico Madrid (İspanya): 2-0

Porto (Portekiz)-Bayer Leverkusen (Almanya): 2-0

C Grubu
Inter (İtalya)-Barcelona (İspanya): 1-0

Bayern Münih (Almanya)-Viktoria Plzen (Çekya): 5-0

D Grubu
Eintracht Frankfurt (Almanya)-Tottenham (İngiltere): 0-0

Olimpik Marsilya (Fransa)-Sporting Lizbon (Portekiz): 4-1

ÖNCEKİ HABERLER
Bu kış çok zor geçecek! Hepsinin fiyatı zamlanacak 10 liranın altında olmayacak
Bu kış çok zor geçecek! Hepsinin fiyatı zamlanacak 10 liranın altında olmayacak
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
'Kaçtı' denilmişti... Rus spiker Şanlıurfa'dan açıklama yaptı!
'Kaçtı' denilmişti... Rus spiker Şanlıurfa'dan açıklama yaptı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü personel alacak! Şartlar belli tarihe dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü personel alacak! Şartlar belli tarihe dikkat
Benzine ve motorine kallavi zam geldi! İşte 5 Ekim 2022 zamlı benzin ve motorin fiyatları
Benzine ve motorine kallavi zam geldi! İşte 5 Ekim 2022 zamlı benzin ve motorin fiyatları
AK Parti herkesi televizyon başına çağırdı! İşe Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı şeyler
AK Parti herkesi televizyon başına çağırdı! İşe Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı şeyler
Güneş’teki en güçlü patlama görüntülendi
Güneş’teki en güçlü patlama görüntülendi
Rusya Savunma Bakanı: 200 binden fazla kişi orduya alındı
Rusya Savunma Bakanı: 200 binden fazla kişi orduya alındı
Libya'dan Yunanistan'a rest: Sizi ilgilendirmez!
Libya'dan Yunanistan'a rest: Sizi ilgilendirmez!
TUSAŞ'tan müzisyen Onur Şener'in ölümüyle ilgili açıklama
TUSAŞ'tan müzisyen Onur Şener'in ölümüyle ilgili açıklama