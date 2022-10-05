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Bu kış çok zor geçecek! Hepsinin fiyatı zamlanacak 10 liranın altında olmayacak

Bu kış çok zor geçecek! Hepsinin fiyatı zamlanacak 10 liranın altında olmayacak

Kış yaklaşırken sebze-meyve fiyatlarında artış bekleniyor. Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Tavşan, meyve ve sebze fiyatlarının 10 liranın altına düşmesini beklemediğini söyledi.

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun rakamlarına göre eylül ayında gıda enflasyonu aylık bazda 2, yıllık bazda ise yüzde 93 arttı. Uzmanlara göre meyve ve sebze piyasasında yaşanan bolluk yaz aylarında fiyatların yükselişini engellemişti.

NTV’ye konuşan Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, kış aylarında fiyatlarda hızlı artış olabileceğine yönelik uyarı yaptı.

2 lira, 3 lira, 5 liralar yok artık

Tavşan şunları söyledi:  “Hem Brent petrolün yükselişi hem Avrupa’daki Rusya-Ukrayna savaşından dolayı maalesef öyle gözüküyor ki kış sezonu özellikle doğalgazda bazı problemler olacak. 2 lira, 3 lira, 5 liralar yok artık... Hiçbir ürün 10 liranın altına düşmez gibi gözüküyor. Ürünler düşerse üretici zarar eder” dedi.

Kuru soğan ve portakalda stok sıkıntısı

Bu yıl tarlalarda kuru soğan ve portakal ürünlerinin az olması dikkat çekiyor. Sektör temsilcileri geçen yılki fiyatların düşük olması nedeniyle bu yıl üreticilerin başka ürünlere yöneldiğini ifade ediyor.

Yüksel Tavşan, “Yüzde 30, 40’lar arasında rekoltede düşüşler gözüküyor. Onun haricinde çok ciddi bir problem gözükmüyor diyebilirim. Fiyatlar ve girdi maliyetleri çok yüksek” ifadelerini kullandı.

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