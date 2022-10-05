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İzmir'de parkta korkunç olay! Kendilerini uyaran adamın boğazını kestiler

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İzmir'de parkta korkunç olay! Kendilerini uyaran adamın boğazını kestiler

İZMİR'de bir parkta, yanlarındaki köpeklere kötü davranan bir grubu uyaran adam çıkan tartışma sonucu feci şekilde yaralandı. Uyarılan şahıslardan biri yerde bulduğu cam şişeyle adamın boğazını kesti. Hastaneye kaldırılan adamın durumunun ağır olduğu öğrenilirken polis kaçan şüphelilerin peşine düştü.

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Edinilen bilgiye göre olay, saat 23.15 sıralarında Karabağlar ilçesi Bahçelievler Mahallesinde bulunan Uğur Mumcu Parkında meydana geldi. İddiaya göre, Koray Yüksel (48) ile parkta bulunan ve yanlarındaki köpeklere kötü davrandığı öne sürülen bir grup arasında tartışma çıktı.

Yaşanan arbedede bir kişi yerde bulduğu bir cam şişe ile Koray Yüksel’i boğazından yaraladı. 48 yaşındaki adam boğazından aldığı darbe sonrasında yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Olayın 4 Ekim Hayvanları Koruma Gününde meydana gelmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Parkta bulunan vatandaşların durumunun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin ardından olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Durumu ağır

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde durumunun ağır olduğu tespit edilen Yüksel, ambulans ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Yüksel'in ameliyata alındığı öğrenilirken, kaçan şüphelileri yakalamak için polis ekiplerinin çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

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