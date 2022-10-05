İstek parça cinayetinde yeni gelişme! Katiller aynanın ardına dizildi, sevgilisi tek tek teşhis etti
ANKARA'da istek parça cinayetinde zanlıları, vahşice öldürülen müzisyen Onur Şener’in kız arkadaşı Pelin T. teşhis etti. Aynanın arkasına dizilen zanlıları tek tek gösterdi. Soruşturma kapsamında ifadesi de alınan Pelin T. o gece yaşananları ayrıntısıyla anlattı...
Türkiye’yi ayağa kaldıran istek parça cinayetinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı. 2 Ekim’de Ankara’daki ‘Casetta’ isimli barda sahne alan müzisyen Onur Şener, istek şarkı yüzünden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda müfettişlik yapan Ali Gündüz ve İlker Karakaş ile TAİ’de mühendis olan Semih Soyalp’in vahşice darp etmesi sonucu hayatını kaybetti. 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aynalı camın arkasına dizildiler
Hürriyet'in haberine göre, Cumhuriyet Savcısı Şahin Kaplan’ın talimatıyla mimar Pelin T.’ye canlı teşhis işlemi yaptırıldı. Şüpheliler İlker Karakaş ve Semih Soyalp odaya alınarak benzer şahıslar arasına konuldu. Pelin T., dışarıya bakıldığında görünmeyen aynalı odanın dış kısmına alındı, şüphelileri teşhis etmesi istendi.
Onur Şener'in sevgilisi tek tek teşhis etti
Pelin T. elinde 1 numara bulunan şüpheli Soyalp, 4 numara bulunan şahsın da Karakaş olduğunu belirtip “Kesin ve net teşhis ediyorum” dedi. Hastanede olması nedeniyle diğer şüpheli Ali Gündüz için de ‘fotoğraf teşhis işlemi’ yaptırıldı. Pelin T.’nin görgü tanığı olarak verdiği ifadede ise o gece yaşanan vahşeti detaylarıyla gözler önüne serdi:
Beşi birden saldırdı
“O gece Onur programı bitirdikten sonra arkadaşlarıyla tekrar sahneye çıktı. Kendi aramızda kutlama yapacaktık. Zanlıların olduğu grup şarkı istedi, Onur da programın bittiğini, mekândan ayrılmaları gerektiğini söyledi. Ancak 5 kişilik grup ısrar edince tartışma çıktı. Personel araya girerek masadaki grubu dışarı çıkardı."