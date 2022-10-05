İstek parça cinayetinde yeni gelişme! Katiller aynanın ardına dizildi, sevgilisi tek tek teşhis etti

Onur Şener'in sevgilisi tek tek teşhis etti

Pelin T. elinde 1 numara bulunan şüpheli Soyalp, 4 numara bulunan şahsın da Karakaş olduğunu belirtip “Kesin ve net teşhis ediyorum” dedi. Hastanede olması nedeniyle diğer şüpheli Ali Gündüz için de ‘fotoğraf teşhis işlemi’ yaptırıldı. Pelin T.’nin görgü tanığı olarak verdiği ifadede ise o gece yaşanan vahşeti detaylarıyla gözler önüne serdi: