Camdaki Kız’ın güzel oyuncusu Merve Polat'ı hiç böyle görmediniz! İddialı pozları sosyal medyayı salladı

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Camdaki Kız dizisinde Billur karakterine hayat veren Merve Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeyi başardı. Hayranlarından tam not alan güzel oyuncunun iddialı pozları beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.

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Daha önce Ankara’nın Dikmeni, Gülperi, Bartu Ben gibi projelerde yer alan Merve Polat, Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Camdaki Kız ile izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Reyting rekorları kıran dizide Billur karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu sosyal medya pozları ile gündeme gelmeyi başardı. İddialı pozlarıyla takipçilerinden tam not alan 31 yaşındaki güzel ismi daha önce hiç böyle görmediniz.

İddialı pozlarıyla dikkat çekiyor

'Ankara'nın Dikmeni' dizisiyle televizyon kariyerine başlayan Merve Polat bugüne kadar birçok projede izleyici ile buluştu. Kariyerinin zirvesini Kanal D'nin Camdaki Kız dizisinde Billur karakteriyle yaşayan güzel oyuncu Merve Polat, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeyi başardı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Polat'ın paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alıyor.

"Kör oldum, göremiyorum"

Camdaki Kız dizisinde gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Merve Polat, güzelliği ve fit vücudu ile de sosyal medyayı sallamayı başardı. Oldukça cesur pozları olan güzel oyuncu takipçilerini adeta büyüledi ve son verdiği pozlarla ise ağızları açıkta bıraktı. Ünlü oyuncunun takipçileri beğeni yağmuruna tuttukları paylaşımların altına, "Kör oldum, göremiyorum", "Nasıl 31 yaşında bu kadın resmen 17 gibi", "Gözleri ömre bedel", "Fiziğe bak güzelliğe bak bebek gibi maşallah" gibi yorumlarda bulundular.

İşte Merve Polat'ın o çok konuşulan pozları;

Merve Polat kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Kanal D'nin en çok sevilen dizileri arasında yerini alan Camdaki Kız'da Billur karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Merve Polat ile ilgili bilgiler araştırılmaya devam ediliyor. Peki Merve Polat kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Merve Polat hakkında öne çıkan bazı bilgiler...

Merve Polat, 20 Aralık 1990 tarihinde dünyaya gelmiştir ve İstanbullu'dur. 3 çocuklu bir ailenin en büyük çocuğu olan oyuncu okul yıllarında oldukça yaramaz olduğunu belirtirken son derece neşeli bir çocuk olduğunu da eklemiştir.

Çocukluğundan beri oyunculuğa çok büyük bir ilgi duyduğunu belirten Merve Polat'ın eğitim hayatı İstanbul'da başlamıştır. Lise eğitimini alırken amatör bir biçimde oyunculuk üzerine çalışan genç oyuncu, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Tarih Bölümünde tamamlamıştır. Daha sonra tarih üzerine devam etmek istemediğini fark eden Merve Polat, Kadir Has Üniversitesi Film Drama bölümünde yüksek lisansını tamamlayarak çocukluğundan beri hayali olan oyunculuk mesleğine atılmıştır.

31 yaşındaki oyuncu Merve Polat, oyunculuk kariyerine 2013 yılının son kısmında başlamıştır. İlk dizisi olan "Ankara'nın Dikmeni" dizisine 2014 yılında 24 yaşındayken başlamıştır. İlk beyaz perde deneyimi ise 2017 yılında "Martıların Efendisi" filmi ile olmuştur.

Merve Polat dizi ve filmleri

2021 Camdaki Kız (Billur)

2021 Acans (Necla)

2020 Kafa Doktoru (Firdevs)

2019 25 Litre

2018 Bartu Ben

2018 Gülperi

2018 Şahin Tepesi

2017 Siyah İnci (Defne)

2017 Martıların Efendisi (Gülsüm) Sinema Filmi

2017 Sıfır Bir

2017 Seni Kimler Aldı (Zeynep)

2016 Melek İle Serhat (Ebru)

2015 Günebakan

2014 Ankara’nın Dikmeni (Zeliş)