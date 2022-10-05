Elmalı galette tarifi aklınızı başınızdan alacak yok böyle lezzet!

Çay saatlerinizin vazgeçilmezi olacak bir elmalı galette tarifine ne dersiniz? Yapılışı oldukça pratik ve düşük kalorili bu tarife bayılacaksınız. İnce hamurdan yapılan bir çeşit tart olan elmalı galetteyi mutlaka denemelisiniz. Peki elmalı galette nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? İşte elmalı galette tarifi...

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Hep aynı tatlı tariflerini yapmaktan sıkılanlar için dillere destan bir tarifle karşınızdayız. Adı galette olsa da elmalı galette, tabanı ince hamurdan hazırlanan bir tart. Üzerinde enfes elma dilimleriyle aklınızı başınızdan alacak bir lezzet... İstediğiniz her meyveyle deneyebileceğiniz bu tartı en çok elmalı versiyonuyla seveceksiniz. Peki elmalı galette nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte yapılışı...

Malzemeler:

Galette hamuru için:

1,5 su bardağı un

2 yemek kaşığı toz şeker

1/2 çay kaşığı tuz

180 gram soğuk tereyağı

1/4 su bardağı buzlu su

İç kısmı için:

3 adet orta boy yeşil elma

1 yemek kaşığı mısır nişastası

2 tatlı kaşığı esmer şeker

1 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu

1/4 çay kaşığı toz tarçın

Kenar kısımları için:

1 adet yumurta akı

1 yemek kaşığı süt

4 yemek kaşığı toz şeker

Elmalı galettenin püf noktası nedir?

Tereyağının soğuk olmasına dikkat edin. Küçük küpler halinde kestikten sonra kullanın. Hamuru çok fazla yoğurmadan toparlayın.Galette adı verilen ince tartın taban kısmını meyvelerin sulandırmaması için mısır unu ve esmer şeker serpiştirin.

Elmalı galette nasıl yapılır?

Öncelikle tereyağı ve unu bir kaşık yardımıyla karıştırın. Tuz ve şekeri ekleyin. Azar azar unu ilave edin. Hamuru güzelce yoğurun ve dinlenmesi için bır yarım saat buzdolabına kaldırın. Elmaları kabuğuyla birlikte ince ince doğrayın. Eritilmiş tereyağı ,tarçın ve şekeri ilave edip harmanlayın.

Dolaptan çıkardığınız hamuru merdane yardımıyla servis tabağı büyüklüğünde açın. Ortasına elma dilimlerini sır sırta gelecek şekilde dizin. Kenarda kalan hamurları elmaların üstüne gelecek şekilde kapatın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında ,hamur iyice kızarana kadar yaklaşık 30 dakika kadar pişirin.Soğuduktan sonra servis yapın. Afiyetler olsun!