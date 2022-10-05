Çillere elveda.. Çilleri yok eden 8 doğal yöntem

Çiller vücudun her yerinde olabileceği gibi, yüzde, boyun ve omuzda daha çok görülür. Küçük ve zararsızdır. Kimi insanlara çil çok yakışsa da bazıları nefret ediyor, çillerinden kurtulmak istiyor. İşte çillerden kurtaracak 8 yöntem…

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Çiller derinin üst katmanında oluşan küçük ve zararsız lekelerdir. Bunların tamamen ve kalıcı olarak yok edilmesi için daha etkin bir tedavi yöntemi gerekir. Ancak buna imkanınız yoksa evde yapabileceğiniz doğal yöntemler vardır.

Patlıcan

Patlıcan, antioksidanlar, vitaminler ve fenolik asitler aзısından zengindir. Bu sayede çillerin azalmasına yardımcı olur.Bir patlıcanı ince dilimler halinde kesin ve 15 dakika boyunca dairesel hareketlerle çillere sürün. Daha sonra durulayın.

Çilek

Cilt lekelerini açmak için çilek oldukça etkili yöntemdir. Çilekleri ezdikten tüm yüzünüze sürüp 1 saat kadar bekletebilirsiniz. Daha sonra karbonatlı yoğurdu karıştırıp çillerin üstüne maske gibi uygulayabilirsiniz. 20 dakika bekletip ılık suyla yıkayın. Bu yöntemi haftada 2 kez uygulayabilirsiniz.

Karpuz

Karpuzu rendeleyin, maske hazırlayıp yüzünüze uygulayın. 10-15 dakika yüzünüzde tutun. Kuru cilde sahipseniz maskeyi uygulamadan önce yüzünüzü bitkisel yağla silin ve havluyu bir tatlı kaşığı karbonat ılık su karışımında ıslatıp yüzünüze 5-6 dakikalık kompres uygulayın. Maskeyi oda sıcaklığındaki suyla çıkarıp, cilde nemlendirici krem sürün.

Limon

Limon, yüksek C vitamini içeriği sayesinde çillerden kurtarıyor. Taze limon suyunu bir pamuk yardımıyla çilli bölgelere gün aşırı uygulayın. Bir diğer yöntem olarak da limonun kabuğunu ayırıp iç kısmıyla cildinize peeling yapabilirsiniz. Bu yöntem sayesinde çillerin görünümünü azaltabilirsiniz.

Okaliptus yağı

Okaliptüs yağının cildi yenileme özelliği vardır. Bu sayede çillerin görünümü azaltmaya yardımcı olur. Birkaç damla okaliptüs yağını badem yağıyla karıştırıp çillere uygulayabilirsiniz. 15-20 dakika bekletip yıkayın. Bu yöntem her gece uygulanabilir.

Kakao yağı

Kakao yağı biyoaktif bileşikler açısından zengindir ve bu özelliği sayesinde çil görünümünü azaltır. İki çay kaşığı kakao yağı elinizde ovuşturun ve çillerin üzerine nazikçe uygulayarak masaj yapın. Gece sürüp bir gece bekleyin. Ertesi sabah yıkayın. Haftada 2-3 kez uygulayın.

Domates

Domates cildi toksinlerden arındırır ve hücreleri yeniler. Domates kabuğunu rendeleyip çillerinizin üstünde 15 dakika bekletebilirsiniz. Ardından ılık su ile yıkanmalı.

Elma sirkesi

Elma sirkesi çiller üzerindeki etkisi mükemmeldir. Elma sirkesinin içindeki doğal meyve asidi çillerin zaman içinde azalmasını sağlar. Önceden kaynatılmış su içerisine 1 yemek kaşığı elma sirkesi ekleyin ve çalkalayın. Ardından bir pamuk yardımıyla çilli bölgenin üzerini hazırladığınız bu karışımla silin. Elma sirkesini akşamları sürmeniz önerilir. Yüzünüz güneş ışığına maruz kalmamalıdır.