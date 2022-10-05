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Öğretmenler sınava girdi öğrenciler diploma aldı! Hayrete düşüren itiraflar: Çok utanıyorum...

Öğretmenler sınava girdi öğrenciler diploma aldı! Hayrete düşüren itiraflar: Çok utanıyorum...

Açık öğretimde kayıtlı çok sayıda öğrencinin salgın döneminden faydalanarak soru bile görmeden okul bitirdikleri ortaya çıktı. Öğrencilerin yerine, çevrimiçi açık öğretim sınavlarına giren bazı öğretmenlerden itiraflar geldi.

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Açık öğretimde kayıtlı 1 milyon 738 bin 198 öğrencinin neredeyse tamamı, salgında online yapılan sınavlarda yüzde 100’e yakın başarı sağladı. Öğrencilerin yerine, açık öğretim sınavlarına öğretmenlerin girdiği ortaya çıktı. İşte o itiraflar:

Fizik Öğretmeni A.Ö: “Sınavlar, salgında online yapıldı. Mahalle, eş dost ve akraba baskısı oldu. Sınavdan önce İngilizce, matematik, edebiyat, fizik, kimya gibi temel derslerin branş öğretmenleri önceden ayarlandı. Farklı bilgisayarlardan, öğrencilerin yerine sınava girip, soruları çözdük. Bedavadan diploma aldılar. Çok utanıyorum.”

İngilizce Öğretmeni B.C: “En çok talep İngilizce'ye geldi. Öğrencilerin yerine sınava girdim. Sınav için 1 hafta süre verilip, online yapılması etkiledi. Çözülen sorular ve cevaplar internetten yayıldı. Çok sayıda öğretmen sınava girdi. Tek kelime İngilizce bilmeyenler, sınıf geçti. Vicdan azabı çekiyorum. ”

Matematik Öğretmeni A.K: “Öğrenciler, açık öğretim sınavların artık hep çevrimiçi yapılmasını bekliyor. Benim gibi birçok öğretmen, bu sahtekarlığa karıştı. Alın teriyle sınavı geçen öğrencilere, bu haksızlığı yapmamalıydık. Soru bile görmeden, okul bitirdiler. MEB, çevrimiçi sınav yapmasın."

Kaynak: Sözcü

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