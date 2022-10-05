Elektrik ve doğal gaz faturasını düşürmenin en etkili yolları! Bunları yapan az para ödüyor

-Aynı şeyi ütü için de söyleyeceğim. Bir ya da iki gömlek ütüleyecekseniz evde bir bardaktan daha az suyla bu işi yapabilirken ütüyü tamamen doldurup ısıtmaya kalkarsanız 2400 vat yani 2,4 kilovat kadar muazzam bir enerji harcarsınız.