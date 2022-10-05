Elektrik ve doğal gaz faturasını düşürmenin en etkili yolları! Bunları yapan az para ödüyor
Önümüz kış ve faturalar bu yıl da cep yakacak...Peki daha düşük fatura için neler yapabilir? Uzmanı tek tek açıkladı. Bunları yapın daha az para ödeyin...
Enerji verimliliği uzmanı Altuğ Karataş doğal gaz ve elektrik faturasını düşürecek önerilerini sıraladı. Evlerde en çok enerji tüketen ekipmanların beyaz eşyalar, elektronik cihazlar ve aydınlatma cihazları olduğunu söyleyen Karataş, doğal gaz ve elektrik faturalarını düşürmek için şu önerilerde bulundu:
-Elektrik süpürgelerindeki filtrelerin sürekli temizlenmesi yüzde 10'a kadar tasarruf sağlayabilir. Saç kurutma makinelerinde enerjinin yüzde 90'ı boşa gidiyor. Bir buzdolabı 0,3 kilovatsaat elektrik harcarken saç kurutma makinesi bir saat çalışsa 2 kilovatsaat harcıyor, 6 katından fazla. Onun için saçın havluyla önce ıslaklığını almak çok önemli.
-Aynı şeyi ütü için de söyleyeceğim. Bir ya da iki gömlek ütüleyecekseniz evde bir bardaktan daha az suyla bu işi yapabilirken ütüyü tamamen doldurup ısıtmaya kalkarsanız 2400 vat yani 2,4 kilovat kadar muazzam bir enerji harcarsınız.
-Su ısıtıcılar da çok kullanılıyor. Evde yemek yaparken suyu bir su ısıtıcıda ısıtmakla doğal gazlı bir ocakta ısıtmak arasında iki kattan fazla maliyet farkı var. Doğal gaz daha ucuz.